Hermana de Meghan Markle llega a la corte de Florida para llevar a la duquesa a juicio

La media hermana de Meghan Markle, Samantha, insiste en llevar a la duquesa de Sussex a juicio. La escritora de 58 años se presentó esta semana ante una corte federal en Florida para asegurarse de que el caso, en el que acusa a la esposa del príncipe Harry de supuestamente hacer “declaraciones demostrablemente falsas y maliciosas”, proceda.

Samantha Markle acusa a la actriz de Suits de difamación a partir de las declaraciones que dio durante la mediática entrevista que la pareja real sostuvo con Oprah Winfrey, en marzo de 2021. La mujer, quien padece de esclerosis múltiple y asistió a la corte en silla de ruedas, señala como falsa la declaración de Meghan de haber crecido como hija única.

Este comentario de la duquesa fue hiriente para Samantha, quien asegura que sufrió “humillación y odio”, tras la entrevista, según reporta New York Post. Por ello, la escritora presentó una demanda por US$75.000 en marzo de 2022, la cual fue desestimada en marzo de este año. Sin embargo, la mujer ha vuelto a los tribunales para revisar la viabilidad de la misma.

Que el caso llegue a juicio será determinado en las próximas semanas por la juez de distrito Charlene Edwards Honeywell, quien escribió en su orden que los comentarios de Meghan en la entrevista representaban una opinión personal, por lo que “no se puede demostrar su falsedad”. A pesar de ello, Samantha se mantiene optimista.

“Creo que la verdad se sostiene por sí misma, así que soy optimista y estoy agradecida de que tengamos un sistema judicial que nos dé la oportunidad de presentar los hechos”, dijo Samantha Markle a The US Sun. Por su parte, su abogado, Peter Ticktin, reafirmó la importancia del caso, argumentando que después de la entrevista de Meghan, su clienta ha sufrido acoso y teme salir de su casa.

Para el equipo de representantes legales de la duquesa, encabezado por Michael Kump, la demanda carece de fundamento legal. “Esto siempre ha sido una demanda en busca de una reclamación viable”, dijo el abogado. “El caso ha fracasado porque choca de frente contra la ley de difamación y la Primera Enmienda”.

El libro que Samantha Markle escribió sobre su hermana, la duquesa de Sussex



La autora de The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1, un libro de memorias que revela la crianza de Meghan Markle y sus lazos familiares, defiende que su libro no es un ataque a la princesa. “Cualquiera que lo haya leído sabe que se trata más bien de un libro sociológico sobre las etiquetas sociales”, dijo afuera del tribunal.

"El título, de hecho, no es un ataque contra ella, era una burla a las etiquetas sociales porque los medios la habían llamado así antes 'Princesa Pushy'", dijo la hermana de Meghan Markle, refiriéndose a la gran cantidad de notas en las que se describe a la duquesa de Sussex como prepotente.