El legado, brillante y oscuro, de Henry Kissinger

Es difícil imaginar el mundo sin Henry Kissinger, no solo porque vivió hasta los 100 años, sino porque ocupó un lugar influyente –y a menudo dominante– en la política exterior estadounidense y las relaciones internacionales durante más de medio siglo.



Nacido en Alemania en 1923, Kissinger emigró a Estados Unidos en 1938, regresó a Alemania mientras estaba en el Ejército estadounidense, y luego fue estudiante y más tarde miembro del profesorado de la Universidad de Harvard. Trabajó durante ocho años en el Gobierno estadounidense, primero como asesor de Seguridad Nacional y luego como secretario de Estado (desempeñando ambos cargos simultáneamente entre 1973 y 1975), bajo las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford.

Sus logros en el cargo fueron muchos y sustanciales. Para empezar, la apertura a China, una oportunidad creada por la ruptura chino-soviética, pero que Kissinger y Nixon supieron discernir y aprovechar para ejercer presión sobre la Unión Soviética (el principal adversario de Estados Unidos en aquel momento). Esa apertura diplomática no solo puso fin a décadas de hostilidad entre Estados Unidos y China. También dio lugar a una fórmula para limar asperezas en torno a Taiwán, sentó las bases de la transformación económica de China y estableció una relación duradera y cada vez más importante.

También hubo una distensión con la Unión Soviética: Kissinger y Nixon (su estrecha relación es una de las explicaciones de la influencia de Kissinger) estructuraron la relación entre las dos superpotencias de la época. Ello permitió mantener conversaciones sobre el control de las armas nucleares, reglas de juego para gestionar los conflictos en los que participaban sus respectivos aliados y cumbres periódicas, todo lo cual contribuyó a mantener fría la Guerra Fría cuando podría haberse calentado o, peor aún, haber desembocado en una escalada nuclear.

Diplomacia y Medio Oriente

Luego estaba el Medio Oriente. Los paralelos con la actualidad son sorprendentes, ya que fue hace exactamente 50 años que Egipto y Siria tomaron a Israel con la guardia baja con un ataque sorpresa, tal como lo hizo Hamás el 7 de octubre. Kissinger y Nixon se aseguraron de que Israel tuviera el apoyo militar que necesitaba; pero también presionaron a los israelíes para que no hicieran un uso excesivo de la fuerza militar, ya que eso podría arrastrar a la Unión Soviética a la guerra o eliminar las perspectivas de diplomacia después. La diplomacia personal de Kissinger ayudó a lograr un alto el fuego y una separación de las fuerzas armadas opuestas, preparando el terreno para el acuerdo de paz egipcio-israelí negociado por el presidente Jimmy Carter.



Estos logros, cualquiera de los cuales constituiría un legado significativo para un secretario de Estado, demuestran muchos de los elementos centrales del enfoque de Kissinger sobre los asuntos mundiales. No cabe duda de que abrazó la diplomacia, pero se trataba de una diplomacia que operaba con el telón de fondo de un equilibrio de poder favorable. No era solo diplomacia, sino diplomacia con moderación.

Kissinger tenía una inclinación conservadora. Priorizaba el orden, lo que significaba que sus esfuerzos por evitar la guerra tenían prioridad sobre los objetivos más ambiciosos que proponían otros que querían transformar países o imponer la paz con justicia. Hacía más hincapié en las relaciones entre países que en la política interna. En su opinión, la principal tarea de la política exterior estadounidense era modelar la política exterior de los demás.



Estos temas se encuentran en sus numerosos libros y artículos, desde su tesis doctoral y sus memorias hasta sus reflexiones sobre las armas nucleares, las alianzas, la diplomacia y, más recientemente, el orden mundial, China y la inteligencia artificial. Aunque Kissinger nunca hubiera ocupado un cargo en el Gobierno, habría ejercido una profunda influencia en la política exterior de Estados Unidos por la fuerza de sus ideas y la elocuencia de sus escritos.

Políticas controvertidas

Por supuesto, ha habido otros grandes secretarios de Estado estadounidenses modernos, como George Marshall, Dean Acheson y James Baker. Pero ninguno se comparaba con Kissinger cuando se trataba de ser a la vez actor y analista. Era el erudito más eminente de su época. Pero esto no quiere decir que Kissinger no se haya equivocado en algunas cosas. Sin duda lo hizo, como se apresuran a señalar sus numerosos detractores y críticos.



Las políticas más controvertidas a las que se lo asoció tuvieron que ver con la guerra de Vietnam. Los críticos de la guerra culpan a Kissinger de prolongarla y de extenderla a Camboya, en un momento en que muchos consideraban que no se podía ganar y que no merecía la pena luchar. Pero también recibió críticas de los partidarios de la guerra, debido a su papel en la negociación de su final. Los términos de la “paz” permitieron a Vietnam del Norte lograr la victoria sobre el Sur en dos años.

Kissinger también desempeñó un papel controvertido en los acontecimientos de 1971, cuando apoyó a Pakistán (un aliado de Estados Unidos que había ayudado a lograr el avance con China) a pesar de los informes de que su gobierno estaba llevando a cabo una campaña masiva de represión, o lo que muchos consideraron un genocidio en lo que hoy es Bangladés.



Finalmente, Kissinger todavía recibe intensas críticas por su papel en el intento de derrocar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile, debido a sus inclinaciones ideológicas. Kissinger ocasionalmente intentaba refutar estas y otras quejas sobre sus políticas. Pero sus esfuerzos no fueron totalmente convincentes, porque algunas de las principales críticas sí tenían mérito. El punto más importante, sin embargo, es que sus logros fueron grandes y mucho mayores que sus fracasos.

El resultado es un legado digno y duradero de seriedad respecto del mundo y del peligro de una política exterior estadounidense definida por un alcance insuficiente (aislacionismo) o un alcance excesivo (el intento de transformar situaciones o regímenes que, en el mejor de los casos, solo pueden gestionarse). Es un legado al que los estadounidenses harían bien en prestar atención al enfrentarse una vez más a un mundo marcado por la política de las grandes potencias y una creciente confusión.

AUTOR: RICHARD HAASS (*)

© PROJECT SYNDICATE

NUEVA YORK



(*) Presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es consejero principal de Centerview Partners y autor de The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens (Penguin Press, 2023) y del boletín semanal Home & Away.

El ‘viejo amigo’ de China que la acercó a EE. UU.

China consideraba a Henry Kissinger “un viejo amigo” desde que en 1972 viajó a Pekín para normalizar las relaciones diplomáticas, e incluso su actual presidente, Xi Jinping, lo recibió en julio mientras ambos países trataban de encauzar sus lazos. El idilio comenzó en 1972, en plena Guerra Fría, cuando el presidente Richard Nixon visitó China acompañado de Kissinger, su futuro secretario de Estado y entonces asesor de cabecera, para un vis a vis con Mao Zedong que acercara a dos potencias enemistadas con la extinta Unión Soviética. En unos 65 minutos, ambos líderes dieron varias pinceladas sobre el deshielo, que en realidad había sido concertado en reuniones previas, secretas, que Kissinger mantuvo con altos cargos del gigante comunista. “EE. UU. estaba enfrascado en una guerra con Vietnam, al que China ayudaba. Nixon sabía que, sin el apoyo de Pekín, el conflicto no terminaría. Mao venía de rechazar la tutela de la URSS, pero era una China encerrada en sí misma”, explica a Efe el analista Víctor Gao, quien en 1985 fue traductor de Nixon en su segunda visita a Pekín. Kissinger fue el ‘fontanero’ que hizo posible un acuerdo para que, en 1979, EE. UU. estableciera relaciones diplomáticas con China rompiéndolas con Taiwán, para lo cual firmó con calculada ambigüedad el llamado Comunicado de Shanghái, en el que Washington reconocía -pero no respaldaba- el principio de Una Sola China.Jesús Centeno. Pekín. EFE