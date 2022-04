El presidente del Banco Interamericano (BID), Mauricio Claver-Carone, dijo este viernes que en su contra existe una "campaña política, envidiosa y anónima" que busca desacreditarlo y entorpecer los progresos que ha logrado el banco desde que llegó a dirigirlo.



Eso en relación a una denuncia anónima según la cual Claver-Carone estaría sosteniendo una relación indebida con una de sus más altas asesoras y sobre malversación de fondos del banco en el marco de ese romance.



(Noticia en contexto: Presidente del BID podría ser investigado por relación indebida)

Esta semana, el Directorio Ejecutivo del BID se reunió para analizar la denuncia y decidir si abre una investigación formal en su contra.



Claver-Carone aprovechó para referirse al tema durante la presentación del informe macroeconómico del BID.



Primero arrancó haciendo una especie de balance de su gestión, que por momentos calificó de histórica en varios frentes. Pero luego, hacia el final, se refirió a los rumores que han consumido al BID en las últimas dos semanas.



En su intervención, Claver-Carone no negó la relación con la asesora ni la existencia de una investigación en su contra.

De hecho, su relación con la asesora es un secreto a gritos en el BID desde hace meses.



Pero sí dijo que al personal del banco se le estaba negado el derecho al debido proceso dando prelación a los rumores en un correo electrónico anónimo que estaba siendo usado como arma para atacarlo y descarrilar el progreso logrado.



Dijo, además, que el Banco, con este caso, parecía regresar al "siglo XIII" donde a las personas no se les permitía defenderse de una acusación.



Se quejó, así mismo, de que un proceso que se supone debe ser privado haya sido filtrado a la prensa y dijo que estaba listo para presentar evidencia directa si era requerida.



"Créanme, me encantaría presentarles a todos ustedes evidencia directa que tengo, no circunstancial, o rumores o anónimos. Evidencia directa de la verdad. Pero voy a respetar lo que debería ser un proceso confidencial, según las reglas del Banco, y el potencial de una supuesta investigación, de acuerdo con fuentes que le hablan a la prensa en violación a esta reglas", dijo el presidente.

Créanme, me encantaría presentarles a todos ustedes evidencia directa que tengo, no circunstancial, o rumores o anónima. FACEBOOK

TWITTER

Según confirman fuentes del BID, los directores habrían decidido contratar a una firma externa para adelantar una investigación y discuten si Claver-Carone debería marginarse del cargo mientras avanza.



En su discurso, el presidente habló de los pasos que ha tomado para reducir los costos de operación del BID, y que le han ahorrado a la institución US $10 millones de dólares. Entre ellos eliminar choferes para altos ejecutivos.



Curiosamente, uno de los rumores que circula es que le puso un conductor a la asesora con quien sostenía la relación. Otro es que la promovió en dos ocasiones a cargos con mejor sueldo.

La asesora, cuyo nombre este diario omite mencionar, trabajaba con Claver-Carone cuando este hacía parte del Consejo Nacional de Seguridad en los años de la presidencia de Donald Trump y migró al BID en el verano del 2020 luego de su elección a la presidencia del Banco.



La candidatura de Claver-Carone generó gran controversia en la región pues fue vista como una imposición de EE. UU., el principal accionista.



Hasta su elección, todos los presidentes anteriores habían sido latinoamericanos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Le puede interesar

-Ministro de Perú genera repudio al mencionar a Hitler como modelo a seguir

-Ucrania: al menos 50 muertos en ataque con misiles contra estación de tren