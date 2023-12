‘Hasta el suegro de Newsom se mudó desde California a Florida por esta razón’: DeSantis

Ron DeSantis aprovechó una anécdota personal para lanzar críticas hacia su homólogo, Gavin Newsom en un inesperado momento del debate entre los gobernadores de Florida y California. La declaración hizo referencia a las razones detrás de la migración de residentes hacia estados con políticas fiscales más favorables.

Durante el debate, transmitido por Fox News y moderado por Sean Hannity como parte de la serie "Great Red vs. Blue State Debate", DeSantis compartió la anécdota. El gobernador republicano afirmó que el suegro de Newsom había decidido mudarse desde California a Florida debido a los altos impuestos y el creciente costo de vida en el estado del oeste.

En respuesta a las referencias de DeSantis sobre su suegro, Newsom dijo: “Mi suegro es un hombre adulto y puede tomar sus propias decisiones. No me voy a involucrar en eso”. Newsom también dijo que la afirmación de DeSantis era "una tontería" y que "no tenía sentido".

La respuesta de Newsom fue relativamente breve y conciliadora. Evitó entrar en un debate personal con DeSantis y se centró en criticar sus políticas. La respuesta de DeSantis fue una táctica política diseñada para golpear a Newsom donde le duele. El hecho de que el suegro de Newsom haya decidido mudarse a Florida hace referencia a que los californianos están descontentos con el gobierno de Newsom.

La afirmación de DeSantis destaca un patrón que se ha observado en los últimos años, con residentes de California buscando alternativas en estados con políticas fiscales más amigables. La tendencia de mudarse a estados como Texas y Florida se ha convertido en un fenómeno notable, y resalta las implicaciones económicas y fiscales de estas decisiones migratorias.

Facebook Twitter Linkedin

Evadiendo la pregunta, Newsom respondió que su suegro es adulto y puede tomar sus propias decisiones Foto: Fox News

(Además le recomendamos: Texas tendrá que desistir de una de sus medidas migratorias por orden de un juez)

Agenda económica cobró protagonismo en el debate DeSantis vs. Newsom

La economía fue un tema central en el debate, y DeSantis aprovechó para elogiar la situación económica de Florida, resaltando la baja tasa de desempleo y el próspero crecimiento económico. Por otro lado, Newsom defendió la fortaleza económica de California y su posición de liderazgo en sectores tecnológicos.

Además de la anécdota sobre la mudanza del suegro de Newsom, el debate abordó diversas cuestiones polémicas, como la gestión de la pandemia, la educación, los impuestos y las políticas sociales. Newsom criticó las posturas de DeSantis en temas como el aborto, acusándolo de ceder a la "franja extrema" de su partido durante la pandemia de coronavirus.

Una encuesta de WFLA en la plataforma x.com (antes Twitter), indica que el 55 por ciento de los participantes considera que DeSantis ganó el enfrentamiento, mientras que el 45 por ciento piensa que Newsom fue el vencedor. Otros medios como The Hill y The New York Times consideraron que el debate fue reñido sin un claro ganador.