Los crudos relatos que revelaron el horror de los abusos de Weinstein

AFP

Kate Beckinsale acusó al productor por medio de una publicación en Instagram en la que relató que cuando tenia 17 años fue citada a una reunión de negocios con él, pero que al llegar al hotel fue dirigida a la habitación en donde el productor la recibió en toalla y de manera insistente quería que ella le viera sus partes intimas.



"Pocos años después me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión. Me di cuenta de que no podía recordar si me había agredido o no. Yo tenía lo que yo pensaba que eran límites" afirmó en la publicación.



Aunque no incluyó abuso físico, la denuncia fue presentada como acoso sexual de la que muchas actrices tienen historias similares.