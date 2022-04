El cuerpo de una anciana de 93 años fue hallado por agentes de la Policía local en un congelador horizontal ubicado en el garaje de su vivienda en la ciudad de Sebastián, en la costa este de Florida (EE. UU.), informaron este viernes las autoridades.



(le puede interesar: Biden y López Obrador tuvieron diálogo 'constructivo' sobre migración)

(Además lea: Gobernador de Florida promete ley para portar armas sin permisos)



Fue un vecino el que, preocupado por el largo tiempo que hacía que no veía a Marie Hosking salir o entrar de su casa, llamó a la Policía. Varios agentes del orden se personaron en la vivienda de la mujer e intentaron en múltiples ocasiones hablar con alguien, pero nadie les respondió.



Temiendo que algo podía haber pasado, los oficiales pidieron una llave de la casa a un familiar de la anciana y accedieron al interior, según el comunicado del Departamento de Policía de Sebastián.



(No deje de leer: Estados Unidos detecta caso de contagio humano con gripe aviar)



En el interior de la vivienda los agentes se encontraron con una hija de Hoskins, quien les dijo que no había visto a su madre desde hacía algún tiempo, algo que levantó sus sospechas y decidieron inspeccionar la vivienda.



Durante la inspección, los agentes abrieron un congelador horizontal situado en el garaje de la vivienda y hallaron el cuerpo de la anciana.



(Le recomendamos: Asesinos de colombianos en México fueron condenados a 68 años de prisión)



La hija de la víctima fue trasladada a una estación de Policía para su interrogatorio por detectives del cuerpo. Se desconoce por el momento si le han presentado cargos criminales a la mujer.



EFE