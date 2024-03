Hacía una prueba de manejo en Florida, pero todo salió mal y falleció en pleno acto

fallecimiento de un hombre que se encontraba realizando una prueba de una motocicleta fabricada en 2014 cuando perdió el control del vehículo y se accidentó contra una pared de una tienda desocupada. En un informe de prensa, la policía estatal de Florida , Estados Unidos, comunicó elfabricada en 2014 cuando perdió el control del vehículo y se accidentó contra una pared de una tienda desocupada.

Cerca de las 4:15 P. M. del lunes pasado, agentes del Departamento de Policía de Titusville acudieron a la ubicación de Miracle City Harley-Davidson por un llamado de emergencia. Allí, se encontraron con la trágica escena, por lo que comenzaron una investigación para determinar las causas del hecho.

Luego del accidente, el hombre, que no tenía casco en el momento del impacto, fue transportado a un hospital cercano, donde los profesionales constataron el deceso media hora más tarde por las graves lesiones que sufrió en su cuerpo. "No hay protección. Si alguien te choca en un coche, te haces una abolladura en la puerta. Si te golpean con esto, probablemente pierdas una pierna", explicó un motociclista en una entrevista con The New York Post.

Asimismo, un testigo del accidente contó que el hombre conducía por la calle en dirección contraria, y aseguró que nunca había escuchado que tuviese lugar un episodio similar en la región.

Florida es el estado con más accidentes de motocicletas en el país

The Auto Club Group, es la región con más choques de este tipo de vehículos dentro de Estados Unidos. De acuerdo a un informe emitido por en el estado de Florida existe una severa preocupación por los accidentes de motocicletas, ya que

Las estadísticas elaboradas por la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras indican que el 20 por ciento de las muertes por accidentes de tráfico en el estado del sol involucraron a motocicletas. Asimismo, durante la última década, Florida experimentó un incremento del 30 por ciento en este tipo de fallecimientos, lo que lo convirtió desde 2015 en el más alto registrado.