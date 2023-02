Tras el incidente, empezaron a conocerse los dramáticos testimonios de los pasajeros de un Boeing 777 de United Airlines que poco después de despegar de Hawái se precipitó hacia el océano Pacífico durante 21 segundos y llegó a estar a 250 metros de altura. “Despegamos a una velocidad normal”, dijo el pasajero Rod Williams II a 'Hawaii News Now', pero luego el avión subió a “un ritmo preocupante” durante unos segundos.



“Parecía como si estuvieras subiendo a la cima de una montaña rusa. Fue en ese momento”, dijo Williams. “Hubo varios gritos en el avión. Todo el mundo sabía que algo estaba fuera de lo normal, o al menos que aquello no era normal”.



Según el radar, el vuelo 1722 de United ascendió a 2.200 pies antes de caer repentinamente en picado. En un momento dado, el avión se acercó a unos 800 pies del océano. Foto: Flight Radar

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) dijo en Twitter el martes que investigaría el incidente del vuelo que se dirigía a San Francisco, y que espera emitir un informe preliminar en dos o tres semanas. Anteriormente, la NTSB había dicho que no pensaba investigar



"La NTSB abrió una investigación sobre el incidente del 18 de diciembre en el que un 777 de United Airlines perdió altitud antes de recuperarse poco después de partir de Kahului, Hawái, en un vuelo con destino a San Francisco. Se espera un informe preliminar en 2-3 semanas", dijo la entidad.

Williams y su familia estaban sentados cerca de la parte trasera del avión cuando el Boeing 777 se precipitó en picada poco después de despegar del aeropuerto hawaiano de Kahului.

Es tenso, no tienes realmente la oportunidad de hablar o de conjurar palabras, sólo estás agarrado al asiento y rezando en voz baja FACEBOOK

Según Williams, el avión cayó durante unos ocho o diez segundos antes de volver a ascender bruscamente y reanudar el vuelo normal. “Haces todo lo posible por mantener la compostura, obviamente hay niños en el vuelo, nadie sabe realmente lo que está pasando, pero al mismo tiempo estás preocupado. No sabes si se trata de un problema, pero desde luego se sale de la situación normal”.



Williams dijo que él y su esposa estaban sentados a ambos lados de sus hijos, y se miraron firmemente durante el pronunciado descenso.



“Es tenso, no tienes realmente la oportunidad de hablar o de conjurar palabras, sólo estás agarrado al asiento y rezando en voz baja”, dijo. “Le pregunté más tarde y efectivamente... estábamos rezando por un milagro, porque sentíamos que podía ser éste”.

A partir de que el incidente saliera a la luz, algunos pasajeros comentaron sobre sus experiencias durante el vuelo dramático y la NTSB decidió que investigaría más al respecto. Foto: Istock

Los tripulantes de vuelo consolaron a algunos pasajeros tras el incidente, y hubo un anuncio por el altoparlante unos 10 minutos después. “Alguien de la cabina se puso en el intercomunicador y dijo: ‘Muy bien, amigos, probablemente sintieron un par de ges, pero todo va a estar bien. Todo va a ir bien’”, explicó Williams.



Cierto humor en el medio del caos, ya que la letra ge representa a la fuerza gravitacional. Normalmente, las personas en un vuelo comercial sienten 1g. Los pilotos militares atraviesan valores mayores.



Williams estudió aviación en la universidad, por lo que tenía cierta idea de lo que estaba pasando, pero su hija, de 10 años, y su hijo, de 7, nunca habían volado antes de su viaje a Hawai, por lo que no sabían realmente lo que estaba sucediendo.



El resto del vuelo transcurrió sin problemas, pero Williams dijo que había un fuerte viento cruzado cuando aterrizaron en San Francisco. Después tomaron otro vuelo de regreso a Ohio.



Williams no fue consciente de lo cerca que estuvo el avión del agua hasta el domingo por la noche, ocho semanas después del vuelo, cuando su padre le enseñó el informe sobre el incidente.



Williams dijo que intentó centrarse en los recuerdos que tuvieron en lo que calificó como “unas vacaciones únicas en la vida” y que no quería que a sus hijos les naciera un miedo generalizado a volar.



“Ahora que sé, estadísticamente, lo que pasó y que estuvimos a 5 o 5,2 segundos de caer al agua, definitivamente cuento mis bendiciones”, dijo. “Cuando mi mujer y yo rezamos juntos antes de los vuelos, me acuerdo de que hay un Dios presente”.



Dijo que estaba agradecido por los “increíbles, increíbles esfuerzos de recuperación” de los pilotos, y que deberían ser alabados por ello.



“Lees sobre estas cosas, pero luego cuando llegas a experimentarlo, es simplemente, aleccionador, ya sabes. Estoy muy agradecido de estar hoy aquí”.



Nancy y Mitch Maler también iban en el vuelo y describieron la inmersión como “un paseo tipo caída libre de un parque de atracciones”.



“Sentí como si se me subiera el estómago a la garganta”, dijo Nancy. “Pensé que esto era todo. Rezamos rápidamente”.



Interrogantes

A pesar de haber estado tan cerca, el avión no sufrió daños y nadie en el avión resultó herido. No está claro qué causó el incidente ni por qué se produjo.



La Administración Federal de Aviación (FAA), que supervisa a las compañías aéreas, informó que la tripulación de United había notificado el incidente en el marco de un programa voluntario de informes de seguridad, no automáticamente durante el hecho.



La FAA dijo que había revisado el incidente “y tomado las medidas apropiadas”, sin dar más detalles.



United dijo que trabajó con la FAA y el sindicato de pilotos en una investigación que llevó a una formación adicional para los dos pilotos, que todavía está en curso. Los pilotos suman 25.000 horas de vuelo.



La aerolínea no explicó por qué los pilotos decidieron continuar el largo vuelo sobre el agua hasta San Francisco en lugar de regresar al aeropuerto de Kahului, en la isla de Maui.



Por su parte, aunque el clima en el momento exacto no está claro, el Servicio Meteorológico Nacional informó que ese día se batió un récord diario de precipitaciones en Kahului.



El incidente, que ocurrió en diciembre y recién esta semana salió a la luz, fue publicado por primera vez por el sitio web Air Current.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA

