¿Cuál es la verdad sobre la disminución de ETS en EE. UU.?

La pandemia de coronavirus ha generado profundos cambios en las dinámicas de salud pública de todo el mundo. Las medidas de confinamiento han hecho que las personas dejen de asistir a los centros médicos, lo cual a su vez ha provocado que, además del coronavirus, la ciudadanía tenga que enfrentarse a otros padecimientos que han comenzado a avanzar de manera silenciosa.



De acuerdo con el medio 'Univisión', en Estados Unidos, por ejemplo, comenzó a registrarse un desaceleramiento en la cantidad de nuevas personas que reportaron tener infecciones de transmisión sexual (ETS).



Algunos podrían señalar que una de las razones principales detrás de este fenómeno es que la interacción social en lugares como bares, clubes y discotecas disminuyó. Y con ello pudo bajar el número de personas que se ponían en riesgo de contraer una ITS. No obstante, los expertos apunta a que podría deberse a un descenso en el número de pruebas practicadas para identificarlas.



Los condones son excelentes aliados de la sexualidad bien llevada. Foto: Archivo / EL TIEMPO



De hecho, 'Univisión' señala que, según datos de la Coalición Nacional de Clínicas de Enfermedades de Transmisión Sexual, hasta el 80 por ciento de las clínicas que tratan estos padecimientos en Estados Unidos reportaron que tuvieron que disminuir sus horarios de atención.

Por eso, las autoridades sanitarias han hecho un llamado para que quienes sufren de alguna enfermedad continúen asistiendo a los centros de salud para recibir sus tratamientos.



El personal médico citado por 'Univisión' señala, además, que en algunas partes los elementos necesarios para realizar test de ITS pueden escasear, algo que también explica el descenso de casos registrado en Estados Unidos.

¿Cómo prevenir estas infecciones?

Pese a la pandemia, es fundamental que cuide y no pierda de vista su salud sexual y reproductiva. Utilice el preservativo para evitar los riesgos de contraer infecciones o tener un embarazo no deseado.



De acuerdo con Profamilia, entidad colombiana especializada en este tema, es importante que consulte a su médico si tiene síntomas como ardor al orinar, flujo vaginal con olor o color inusual, úlceras genitales, aparición de granos, verrugas u otras irregularidades en sus genitales, entre otros.



Adicionalmente, Profamilia recomienda "visitar al médico como mínimo una vez al año para realizar pruebas diagnósticas", esto para descartar cualquier padecimiento que no le esté reportando síntomas visibles.



