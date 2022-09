Los acercamientos del presidente Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro comenzaron a provocar las primeras reacciones en Washington.



Este jueves, en el marco de una audiencia sobre Venezuela que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que esos acercamientos no ponen en riesgo las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, fundadas en más de 200 años de historia.



En declaraciones dadas a medios de comunicación a la salida de la audiencia, Nichols se refirió a la posibilidad de que Maduro sea garante de un proceso de paz con el Eln. Según Nichols, la administración Biden "respeta los esfuerzos del presidente Petro de llegar a una paz total".



Pidió, no obstante, no olvidar que la paz en Colombia también depende del restablecimiento de la democracia en Venezuela y que la presencia de miembros del Eln en ese país era algo preocupante para ese proceso.



Dos senadores, ambos de origen cubano y declarados opositores del régimen de Maduro, fueron mucho más duros al hablar de los acercamientos con el régimen y la inclusión de Maduro como garante.



“Sabíamos, después de estas elecciones, que teníamos una nueva administración en Colombia que iba a hacer caso un poco más a lo que diga el régimen de Maduro. Es lamentable, pero es la decisión de un presidente electo de una nación soberana. Eso no debe afectar o tener impacto de ningún tipo sobre la política estadounidense respecto a esos grupos, que son terroristas”, dijo el senador de la Florida Marco Rubio a la salida de la audiencia.



Marco Rubio (c) y Rick Scott (dcha), senadores republicanos por el estado de Florida, el gobernador de Florida Ron DeSantis (2-izq) y el congresista republicano Mario Díaz-Balart (izq). Foto: EFE

Rubio, quien ya en el pasado había expresado su malestar por el ascenso al poder del líder de izquierda, dijo también que si Petro comenzaba a tomar decisiones contrarias a los intereses de Estados Unidos, su país tendría que tomar medidas.



Bob Menéndez, senador del partido demócrata y quien opera como presidente en este comité, catalogó como desafortunada la decisión de Petro de convocar a Maduro para los eventuales diálogos de paz.



"Lo que está garantizando Maduro en este momento es darle refugio al Eln para hacer actos de terrorismo contra Colombia. No entiendo esa postura como algo que sea positivo para Colombia. Es desafortunado que el presidente Petro le esté dando un abrazo a esos que violan los derechos humanos", sostuvo Menéndez, quien, a pesar de ser demócrata, también ha criticado los acercamientos de la administración Biden con el régimen para restablecer los diálogos con la oposición.

Durante la audiencia, tanto Rubio como Menéndez, precisamente, criticaron los contactos de Biden con el régimen y le pidieron claridad sobre sus objetivos.



Según Menéndez, Maduro lo único que busca "es ganar tiempo y dilatar", pero en el fondo no parece interesado en diálogos con la oposición de cara al restablecimiento de la democracia.



Y le pidió a Nichols aclarar si Estados Unidos está listo para reimponer las sanciones que se levantaron hace algunos meses para facilitar esos acercamientos.



"Nuestra paciencia no es infinita. Y Maduro comete un error crítico si cree que estas tácticas dilatorias le servirán. Estamos listos para reimponer sanciones y adoptar otras medidas si ese proceso no avanza", afirmó Nichols.



De acuerdo con el subsecretario, en caso de que las conversaciones no prosperen por falta de voluntad de Maduro, usarán todas las herramientas a su disposición para elevar la presión. Entre ellos, colaborar con otros países para confiscar sus cuentas en el exterior, incrementar las sanciones, judicializar a miembros de su régimen y empujar aún más las investigaciones que adelantan organismos internacionales.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

