Las críticas del presidente Gustavo Petro a la política de Estados Unidos en Cuba son acertadas, pero carecen de credibilidad dada su resistencia a cuestionar también el terrible récord en Derechos Humanos del gobierno comunista en La Habana.



Eso le dijo a este diario la organización estadounidense Human Rights Watch en relación a la controversia que surgió el fin de semana entre el presidente Petro y el ex presidente colombiano Iván Duque.



"Hace bien el Presidente Petro en criticar la designación de Cuba como Estado patrocinador de terrorismo, que estuvo basada en fundamentos absurdos, y en condenar el embargo, que no ha servido en nada para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Pero sus críticas tienen poca credibilidad si no vienen acompañadas de una condena a la represión sistemática de derechos civiles y políticos en Cuba, donde hay más de mil presos políticos, incluyendo artistas independientes y ciudadanos de a pie cuyo único "crimen" es haber salido a protestar", le dijo a este diario Juan Pappier, Subdirector de HRW para las Américas.



Petro, que llegó este sábado para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, responsabilizó a Duque por el reingreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo que elabora Estados Unidos y que prevé fuertes sanciones.



La isla caribeña había salido de este listado durante la administración de Barack Obama pero fue incluida nuevamente en el gobierno de Donald Trump. Según Petro, por un pedido directo del ex presidente del Centro Democrático.



"La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del Eln no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega. La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesita importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba", dijo Petro en su cuenta de X tras pedirle al presidente Joe Biden sacar a Cuba de lista y terminar con una ¨bellaquería¨ que afecta los esfuerzos de paz de su gobierno.

El presidente Petro arremetió contra Duque y lo culpó por decisión de EE. UU. sobre Cuba. Foto: Archivo EL TIEMPO / Presidencia

El expresidente Duque también utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para responderle a Petro. Señaló que desde Cuba se planeó y ejecutó el atentado de la Escuela General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019.



"La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, Farc, Eln, entre otros. Así fue con el terrorismo del M-19, Farc, Eln, entre otros", dijo el exmandatario.



Y agregó: "Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68