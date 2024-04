Al parecer a Petro no le interesa una relación con EE. UU.: congresista republicano

El congresista Mario Diaz-Balart, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lanzó este miércoles nuevas y duras palabras contra el presidente colombiano Gustavo Petro.

Durante una rueda de prensa convocada para hacer un balance sobre la ley de presupuesto para el año 2024, que acaba de ser aprobada en este país, Diaz-Balart dijo que al presidente colombiano “al parecer no le interesa una relación especial con Estados Unidos”, razón por la cual se tomó la decisión de excluir al país de un grupo de 8 naciones que cuentan con ese estatus.

Así mismo, amenazó con recortarle fondos a la ayuda futura e indicó que la reducción del 10 por ciento que se acaba de presentar sería consecuencia directa de esa actitud del presidente colombiano.

“Llevamos muchos años ayudando a Colombia. El Presidente Petro, que fue elegido en Colombia, parece que no quiere esa relación especial con Estados Unidos. Ya le hemos dicho públicamente a él, a sus empleados, que tiene que determinar si quiere mantener esa relación especial con Estados Unidos. Y hasta ahora, con palabras, y lo que es más importante, está demostrando que no quiere esa relación especial. Por lo tanto Colombia ya no es uno de los 8 países a los que se asigna recursos de manera prioritaria y hay una reducción del 10 por ciento en ayuda”, dijo Diaz-Balart.

Resaltó, también, que la ayuda para Colombia, por primera vez, tendrá que someterse a una evaluación previa al desembolso de los recursos para determinar si Petro respeta el estado de derecho y si sus políticas se alinean con las de EE.UU.

“Biden tiene que proporcionar un informe al congreso, un informe detallado, basado en el status de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Además, en ese reporte tienen que incluir si se alinean las políticas del gobierno de Colombia con los intereses de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y hay también hay condiciones nuevas, incluyendo que el presidente Petro y su Gobierno tienen que mantener y proteger el estado de derecho, dentro de Colombia, la democracia, dentro de Colombia, y tienen que mantener y luchar contra el narcotráfico y la corrupción”, añadió el republicano.

Hace 15 días el Congreso de Estados Unidos aprobó una partida de US $410 millones de dólares en ayudas para el país correspondientes al año fiscal 2024 (en curso).

La cifra representó una reducción de casi el 10 por ciento comparado con los recursos del 2023.

Sin embargo dicha reducción hizo parte de un recorte general que negociaron republicanos y demócratas para todos los programas de asistencia de EE.UU. en el exterior y no es claro por qué el representante hizo énfasis únicamente en la disminución para el país.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington