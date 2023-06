La agencia de noticias económicas Bloomberg publicó un artículo, reproducido este lunes por el diario Washington Post, en la cual hace un corte de cuentas sobre el escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro y que involucra a su ex jefe de gabinete Laura Sarabia y al ex embajador de Venezuela Armando Bennedeti.



(Vea también: Los jueces colombianos que tienen en sus manos los líos legales de Donald Trump)

Titulado "Cómo fue descarrilado el primer presidente colombiano de izquierda", el artículo arranca haciendo un detallado resumen del caso, que incluye la interceptación de llamadas telefónicas a la niñera de Sarabia y los explosivos audios de Bennedeti en los que habla de un posible ingreso de fondos ilegales a la campaña de Petro.



El análisis, sin embargo, se concentra en la reacción positiva que registró el mercado accionario en medio de la crisis de gobernabilidad. La agencia especula que eso sucedió pues los inversionistas calcularon que el escándalo ayudaría a poner freno a la "agenda radical del gobierno" y, por lo tanto, el riesgo de invertir en Colombia.



(Puede leer: ¿Por qué Donald Trump sigue fortalecido para las presidenciales, pese a la acusación?)

Muchos inversionistas temían que los proyectos de ley de asistencia social dispararían el déficit fiscal y se sintieron aliviados de que las propuestas de Petro fueran derrotadas o suavizadas. FACEBOOK

TWITTER

"Muchos inversionistas temían que los proyectos de ley de asistencia social dispararían el déficit fiscal y se sintieron aliviados de que las propuestas de Petro fueran derrotadas o suavizadas. Entonces, la moneda de Colombia ganó cuando la coalición de Petro comenzó a fracturarse, y luego amplió su recuperación después de que estallaron los escándalos", dice el medio.



Petro -continúa Bloomberg- "tiene un historial de asustar a los mercados, incluso criticando al banco central del país, oponiéndose a la extracción de petróleo y sacudiendo la gestión de Ecopetrol, la empresa energética estatal. (Pero ) el peso se fortaleció un 16 por ciento entre comienzos de año y este 14 de junio -el mayor fortalecimiento entre los principales mercados emergentes-, mientras que los bonos de la nación también ganaron".



(Le recomendamos: ¿Podrá alguno de los nueve candidatos republicanos derrotar a Donald Trump?)

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Presidencia y Armando Benedetti

Luego, el artículo se pregunta si Petro "sobrevivirá al escándalo" y/o si este es el fin de su gobierno.



Sobre lo primero dice que en Colombia es muy difícil "tumbar" a un presidente y que tampoco existe precedente de una destitución legislativa. Sin embargo, anota el medio, "Petro no podrá dejar a un lado el escándalo fácilmente, ya que ha dado lugar a investigaciones por parte de varias agencias. Esto incluye una investigación por parte de la oficina del fiscal general sobre las escuchas telefónicas no autorizadas. Lo más grave para el gobierno es una investigación por parte de la autoridad electoral y un comité de ética de la Cámara Baja sobre si la campaña de Petro violó la ley. Esto podría conducir potencialmente a cargos criminales o un voto de juicio político".



De acuerdo con Bloomberg, "Petro ha dicho que sus enemigos están intentando un "golpe blando" para paralizar su administración. Con tantas preguntas sin respuesta, el escándalo podría prolongarse por mucho tiempo con el gobierno empantanado en las investigaciones".



(Lea también: Estados Unidos publica la guía para el proceso de reunificación familiar de colombianos)



Sobre lo segundo, es decir si este es el fin de su gobierno, el medio contesta con un no categórico. "Su capacidad para aprobar legislaciones puede verse severamente restringida en este momento, pero eso no significa que no pueda reconstruir su mayoría en el Congreso. Los partidos políticos de Colombia están enfocados actualmente en las elecciones regionales que se realizarán en octubre, pero podrían estar dispuestos a negociar con el gobierno después de eso, nos dice Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una consultora con sede en Bogotá".



Además, afirma la agencia, a Petro aún le restan tres años en su cargo y la Presidencia ostenta un gran poder en Colombia, incluso sin el congreso de su lado.



(Puede leer: Así funcionarán los centros de EE. UU. en Colombia para tramitar casos migratorios)



"Petro -afirma Bloomberg- tiene la potestad de nombrar a los magistrados de las altas cortes, a los codirectores del banco central y al alto mando militar. También podría gobernar por un tiempo por decreto, aunque la Corte Constitucional probablemente revocaría sus decretos, que están destinados a emergencias imprevistas y repentinas, como la pandemia de covid-19".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington