Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido uno de los primeros en intervenir. El mandatario convocó a Ucrania y Rusia a hacer la paz



"Desde América Latina, convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra. No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones", dijo el mandatario.



"Cuando más se necesitan las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas", expresó el presidente colombiano.



Sobre la guerra en Ucrania Petro ha sido enfático en otras oportunidades al llamar a la paz.



En marzo, aseguró que su actuación estaría estrictamente ligada a lo que establece la Constitución Política de Colombia: buscar la paz.



“Lo que ordena la Constitución de Colombia, y creo que está muy hecha en ese aspecto, es la paz mundial. Si me lo permite en términos de geopolítica latinoamericana, Colombia debe ayudar a que los conflictos latinoamericanos se solucionen por Latinoamérica”, añadió.



“América Latina no se puede dividir en una Colombia de la OTAN ni una Venezuela de Putin. Si América Latina es un espacio de paz, nosotros tenemos la oportunidad de recortar la distancia que nos lleva Estados Unidos, Europa, Rusia, Corea del Sur y todo el sureste asiático. América Latina lo que tiene que pensar es en crecer, disminuir la desigualdad. Cazando guerras afuera no estamos haciendo es nada, estamos haciendo la política del bobo”, argumentó.