Guía para escribir un CV en inglés para conseguir trabajo en Estados Unidos

Buscar trabajo puede ser complejo, para aligerar la tarea es importante presentar una hoja de vida que muestre sus conocimientos y capacidades. Si está buscando trabajo en Estados Unidos o en una empresa internacional, aprender a escribir su Curriculum Vitae en inglés podría traerle ventajas al presentarse en los procesos de selección. Esta es la información que no debe faltar en su CV, de acuerdo a la Oficina del Trabajo (Dol, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York.

“La función principal del currículum es mostrar tus talentos y habilidades a un empleador de forma clara, convincente y rápida”, indica la institución. Al escribir su hoja de vida en inglés, recuerde incluir información de contacto, puntos destacados de su carrera profesional, así como su experiencia y habilidades. Además, en Estados Unidos, es común incluir una carta de presentación, que, idealmente, está redactada enfocada en las características del puesto para el que se está postulando la persona.

En inglés a la hoja de vida se le conoce como resume y a la carta de presentación, como cover letter. Para los empleadores en Estados Unidos, el resume es “un documento de una o dos páginas que presenta datos clave sobre su experiencia profesional, formación académica y aptitudes”, indica Zety, una página especializada en la creación de estos documentos, que destaca que, por otra parte, un Curriculum Vitae puede tener un formato más largo que documente toda la trayectoria profesional.

Existen diferentes tipos de resume, los más comunes son cronológico, funcional o basado en habilidades. Hay sitios que ofrecen plantillas con distintos diseños de currículum, como zety.com, resume.io o indeed.com. En estas páginas podrá encontrar opciones gratuitas de formatos para elaborar su hoja de vida, aunque algunas tienen costo.

¿Cómo empezar a escribir su hoja de vida en inglés?



De acuerdo con la guía publicada por la Oficina del Trabajo de Nueva York, es importante empezar por elegir el tipo de resume que se presentará y escribir uno distinto enfocado en cada posición para la que se está postulando. Considere que, sin importar el formato que elija, este documento debe:

Responder a las necesidades específicas de una empresa y demostrar que usted es la persona más adecuada para el puesto. Centrarse en un objetivo profesional específico o en un puesto de trabajo. Mostrar su valor como empleado, registrando los resultados que ha obtenido y reflejando cómo su labor ha beneficiado a sus anteriores empleadores. Ser un documento de fácil y rápida lectura.

Ejemplos de hojas de vida de tipo cronológico y funcional de la guía desarrollada por la Oficina de Empleo de Nueva York. Foto: https://dol.ny.gov/

Al escribir su resume empiece por registrar su información de contacto (Contact information). Escriba su nombre y apellido, número telefónico, email y url de LinkedIn. Considere que su dirección física es opcional, pero incluya su ciudad y estado.

La siguiente sección dedíquela a escribir un pequeño resumen de su trayectoria profesional y los objetivos que persigue para su desarrollo, destaque cómo se relacionan con el puesto al que está postulando. Esta parte se conoce con el nombre de summary o personal statement, debe ser breve, conciso e incluir los conceptos que se relacionan con su especialidad.

Luego, inicie un apartado destinado a contar su experiencia profesional, habilidades, conocimientos y logros. “Esta sección incluye su historial laboral. Incluya las empresas para las que ha trabajado, las fechas de empleo, los puestos que ocupó, una lista de sus principales responsabilidades, logros y una lista de sus habilidades. Utilice el tiempo pasado para los empleos anteriores. Utilice palabras clave de la descripción del puesto que está buscando”, aconseja la Dol.

“La sección de formación del su hoja de vida debe figurar en la parte superior si es su punto fuerte. Si la experiencia laboral es su punto fuerte, la formación se colocará en la parte inferior. En general, su currículum debe presentar en primer lugar sus puntos fuertes y cualificaciones a los empleadores para captar y mantener su interés”, indica la oficina de empleo neoyorkina. No olvide incluir su trabajo voluntario y académico si lo considera pertinente para la posición que está buscando.

Evite errores en su CV



Si está escribiendo su currículum en inglés por primera vez, dedique tiempo a revisar la gramática y ortografía, también verifique que esté siendo conciso y que el documento no sea excesivamente largo. Evite incluir información irrelevante, como pasatiempos o intereses, así como datos privados, como el salario que recibió en trabajos anteriores.

No detalle una larga lista de personas que pueden dar buenas referencias de usted y limítese a incluir la frase “References available upon request”, indica resume.io. El sitio destaca que uno de los grandes errores en usar una dirección de email con un nombre poco profesional, como hadadelbosque76@email.com, así que cree una dirección específica para su búsqueda laboral. Cuide la presentación y no comparta redes sociales irrelevantes para su vida profesional y mantenga al día su perfil de LinkedIn.