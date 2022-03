Aunque el presidente Joe Biden tocará muchos temas, la invasión de Rusia en Ucrania dominará este martes su Discurso sobre el Estado de la Unión, el primero que pronuncia como presidente ante una sesión conjunta del Congreso y que será visto desde ya como trascendental para su aún joven estancia en la Casa Blanca.



El eje central de intervención será uno en el que Biden ha venido insistiendo aún antes de llegar a la Oficina Oval: la batalla casi existencial que está librando la democracia frente a los autócratas del mundo y que, en este caso, se acaba de materializar en territorio ucraniano.



"A lo largo de la historia hemos aprendido está lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan aún más caos. Se siguen moviendo. Y los costos y amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen creciendo", dirá el presidente, al indicar que continuará liderando las respuesta de Occidente contra el régimen de Vladimir Putin y que incluye fuertes sanciones económicas, al igual que ayuda militar y humanitaria.



Según el mandatario, la de Putin "ha sido una guerra premeditada y sin que existiera provocación" alguna. "Rechazó todos los esfuerzos diplomáticos y creyó que Occidente y la Otán no responderían. Y creyó que nos podría dividir aquí en casa. Pero Putin se equivocó. Estamos listos", dirá el mandatario, quien de paso hará una férrea defensa de la Alianza Atlántica y su objetivo fundacional.



Para el presidente, la Otán fue creada para enfrentar precisamente el tipo de crisis que ha desatado Rusia y que está poniendo en peligro "la paz y la estabilidad de Europa".

Si bien este tipo de discursos suelen enfocarse en la agenda doméstica, ya que brindan al mandatario una oportunidad única para dirigirse a los estadounidense, la grave crisis mundial que causó la invasión de la exrepública soviética terminará imponiéndose como narrativa central de la alocución.



El presidente también destacará que su administración ya ha autorizado más de US $500 millones de dólares en asistencia para este país y le pedirá al Congreso que apruebe cuanto antes un suplemento de emergencia por más de US $10.000 millones para ayudar a Ucrania.



Eso sí, volverá a dejar claro que de momento EE. UU. no tiene intención de enviar tropas a este conflicto.



Biden utilizará este momento de gran exposición mediática para tratar de explicar a los estadounidenses la importancia del momento actual para para la seguridad del planeta y la razón por la cual EE. UU. debe jugársela a fondo en una región que para muchos estadounidenses aún se ve distante.



El discurso de Biden llega en momentos en que su presidencia se ha visto debilitada por algunas equivocaciones, -como la abrupta salida de Afganistán- y la furiosa oposición republicana en el Congreso, que le ha frenado mucho de su agenda. Previo esta semana, su popularidad rondaba un pírrico 42 por ciento. Y, si bien las divisiones en el país siguen siendo muy agudas, la invasión rusa ha unificado -al menos en este tema- tanto a demócratas y republicanos.

Economía, el otro eje

Otro tema que será primordial en su discurso, y que está relacionado a Ucrania, es el de la inflación. En los últimos 12 meses, el incremento de precios en EE. UU. ha alcanzado el 7.5 por ciento, cifras que no se veían en más de 4 décadas. Algo que sin duda ha afectado la imagen del presidente, pues nada pesa más que el estado de la billetera.



Y la guerra en este país probablemente la disparará más, pues afecta el precio de los combustibles, que ya estaban por las nubes, y las cadenas de producción que venían a media marcha como consecuencia de la pandemia. Además de los efectos colaterales que traerán las nuevas sanciones para la economía mundial.



En ese sentido, Biden ofrecerá un nuevo plan de cuatro puntos con el que espera atajar la inflación. "Una manera de atajarla es bajar salarios y volver a todo el mundo más pobre. Pero yo tengo un mejor plan. Bajar los costos y no los salarios. Hacer más carros y más semiconductores en EE. UU. Más infraestructura e innovación estadounidense. Más productos moviéndose más rápido y barato, más trabajos que ofrezcan una buena vida en EE. UU. En lugar de depender de cadenas de producción foráneas, hagámoslas en EE. UU.", dirá el mandatario.



De acuerdo con el presidente, algo que los economistas llaman "incrementar la capacidad productiva de la economía pero que yo llamo construir un mejor EE. UU. Mi plan bajará sus costos y reducirá el déficit".

Biden ofrecerá un nuevo plan de cuatro puntos con el que espera atajar la inflación. Foto: Ken Cedeno. EFE

En ese sentido resaltará su plan para reformar la infraestructura del país, que aprobó el Congreso a finales del año pasado, y pidió al legislativo avanzar en un conjunto de iniciativas para combatir el cambio climático, que también son generadoras de empleo.



Pese al tono "ucraniano" de la intervención, Biden también se centrará en otros temas de la agenda, como la lucha contra el covid-19.



En este punto, el presidente hablará de una nueva estrategia post pandemia concentrada en la mitigación gracias a los grandes avances alcanzados en materia de vacunas y tratamientos contra el virus.



Otro de los aspectos más relevantes de su discurso girará en torno de la reciente nominación de Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Justicia. De ser confirmada, Brown Jackson sería la primera mujer de color en ocupar un asiento en la alta corte con la que Biden cumple, además, una de sus promesas de campaña.



Algo que necesita con urgencia, pues en gran parte sus bajos índices de popularidad son reflejo de la insatisfacción que existe en la base del partido demócrata por la ausencia de logros en la agenda liberal.



En gran medida, el Discurso sobre el Estado de la Unión será visto como una oportunidad para Biden, que le permite reenfocar su mandato justo cuando el país está en la recta final de las elecciones legislativas y de las cuales depende el control del Congreso para los próximos dos años.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68