¿Grupo Firme se desintegra? La información que lo confirmaría

Grupo Firme se ha consolidado como una de las bandas de regional mexicano más populares en la actualidad. Sin embargo y a pesar del éxito que han tenido, todo parece indicar que esta agrupación está próxima a desintegrarse.



Los rumores sobre la separación de la banda comenzaron luego de las declaraciones que hicieron en su canal de YouTube Ana María Alvarado y Carlo Uriel, dos periodistas de espectáculos reconocidos en México.

Los conductores comentaron que la agrupación está por anunciar su separación, aparentemente por el protagonismo que han tomado los hermanos Eduin Caz y Jhonny Caz por separado. “Ya se veía venir, tenían muchos problemas, a sus compañeros les molesta que Eduin y Jhonny llamen la atención. Se enojaron en la última entrevista que dieron porque en la portada aparecen Eduin y Jhonny y los demás en los interiores en una mini foto”, se dijo en el programa.

Y es que, a pesar de la decisión de separarse, se sabe que, en julio pasado, durante la celebración por sus 30 años de edad, el líder de Grupo Firme, Eduin Caz, decidió poner una pausa en su carrera musical para retirarse de los escenarios.



Fue a través de su cuenta personal de Instagram, donde el cantante publicó un mensaje dando a conocer la noticia: “Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional”.

La supuesta gira de despedida de Grupo Firme

Para finalizar, Carlo Uriel señaló que la banda se encuentra próxima a anunciar una serie de conciertos para despedir a la popular banda de regional mexicano. “Había muchas rencillas en el grupo, entonces decidieron mejor separarse por buenos términos, aparentemente van a hacer unos cinco conciertos de despedida y ya después se van”, finalizó.

Hasta el momento, Grupo Firme no ha hecho declaraciones al respecto sobre su separación ni sobre los conciertos de despedida que se supone se llevarán a cabo en 2024. Por ahora, todo se mantiene como una especulación.