Griselda Blando: el migrante colombiano que fue clave para que el cártel se expandiera

La serie de Netflix sobre la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, ha sido todo un éxito y poco a poco ha ido despertando el interés sobre personajes involucrados en el imperio del cártel que formó en Estados Unidos, entre ellos Jorge 'Rivi' Ayala, un colombiano que fue clave para la expansión de la organización criminal en Florida.

Ayala también había nacido en Colombia, tal como Griselda, pero creció en Chicago, por lo que hablaba perfectamente inglés, además no parecía latino y, lo más importante, tenía una personalidad encantadora, razón por la cual se convirtió en el empleado perfecto de la llamada reina de la cocaína.

Con el tiempo el hombre se ganó el apodo de "El Vaquero de la cocaína", y se volvió famoso por ser un despiadado sicario del cártel. No obstante, de acuerdo con el sitio All That's interesting, en muchas ocasiones no estuvo de acuerdo con la manera de actuar de Griselda Blanco, pues ella resultaba mucho más violenta que él y llamaba la atención, tanto que finalmente fue arrestada.

Según se sabe, la actividad criminal de Ayala comenzó cuando ayudó a inmigrantes ilegales a ingresar a Estados Unidos. Pero con el tiempo comenzó a contrabandear algo más que personas. En 1979 aceptó transportar un camión lleno de armas de Chicago a Miami. En ese entonces el cártel en Florida apenas se estaba formando y él encontró una oportunidad, inicialmente extorsionando a las personas, pero después se convirtió en un famoso sicario de Griselda Blanco.

Según se cuenta en la serie, y en diversos medios, la reina de la cocaína se dio cuenta del potencial de Ayala, ya que se trataba de un hombre despiadado, frío y calculador, pero con gran carisma que no temía ensuciarse las manos.

Los crímenes de Jorge 'Rivi' Ayala fueron bien conocidos. En 1982, por órdenes de Griselda Blanco, mató a una pareja de narcotraficantes, Alfredo y Grizel Lorenzo, porque no habían pagado un cargamento de cocaína. Ayala los mató a tiros en su casa del sur de Miami mientras sus tres hijos miraban televisión en otra habitación.

Otro crimen muy sonado fue contra Jesús "Chucho" Castro, un ejecutor del cártel que por traicionar a la organización fue atacado a tiros mientras conducía. Si bien él solo resultó herido, su hijo de dos años sí murió, y Ayala le aseguró después a la policía que Griselda se sintió feliz porque habían saldado la deuda.

La reina de la cocaína formó un temido cártel en MIami. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo fue arrestado "el vaquero de la cocaína"?

En 1985, tras años de investigación, finalmente la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) detuvo a Griselda Blanco en California, y un tribunal la condenó a 15 años de prisión. En ese momento la policía únicamente había oído hablar de Ayala y continuó el caso.

Según un reporte de Miami New Times, no habían podido localizar al hombre debido a que únicamente lo tenían registrado con su apodo de "Riverita" lo que dificultó la investigación. No obstante, Jorge Ayala fue arrestado después de robar un banco en Chicago y los agentes rápidamente establecieron la conexión con Griselda Blanco.

Una vez arrestado, "el vaquero de la cocaína" contribuyó a formar un caso más sólido en contra de Griselda. Ayala decidió hablar, pues se enfrentaba a la posibilidad de recibir la pena de muerte, por lo que en 1993 llegó a un acuerdo con los fiscales.

La historia de Ayala no terminó ahí. En 1998, los investigadores descubrieron que había estado frecuentando a tres secretarias de la oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade con quienes había intercambiado llamadas íntimas, fotografías, dinero y regalos.

Jorge Ayala fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años y ha intentado en varias ocasiones obtener una sentencia menor, pero hasta ahora sus peticiones han sido denegadas.