Griselda Blanco: policía que la siguió en Miami dice qué parte de la serie no es real

La reciente serie de Netflix Griselda ha capturado la atención de espectadores de todo el mundo al narrar la vida de la infame narcotraficante colombiana, Griselda Blanco. Sin embargo, Nelson Andreu, exjefe de Policía de West Miami, quien pasó una década persiguiendo a Blanco, ahora revela aspectos de la serie que no reflejan la realidad.

En una entrevista con Today, Andreu compartió sus preocupaciones sobre cómo la serie podría distorsionar la verdadera naturaleza de Griselda Blanco. Aunque Andreu no es un personaje en la producción, otros miembros reales de las fuerzas del orden que trabajaron con él, como los detectives June Hawkins y Alan Singleton, son representados en la serie.

Andreu, quien desempeñó un papel crucial en el caso de Griselda, expresó su inquietud sobre la falta de contacto por parte de Netflix durante la producción de la serie. "No la van a retratar como ella era en realidad. Nunca lo hacen en las películas", señaló. "Harán lo que creen que va a vender y lo que le va a gustar a la gente. Algo muy cerca de la verdad, pero que no es la verdad", agregó.

El exjefe de Policía detalló la crueldad de Griselda, especialmente en los homicidios que cometió. "No tenía escrúpulos. Te mataba si le debías dinero y no querías pagar, y también te eliminaba si le debías a ella y no podías solventar la deuda. Era un ganar-ganar para ella y un perder-perder para todos los demás", describió Andreu.

En qué se queda corta la serie de Griselda Blanco, según Andreu

Andreu compartió un incidente específico que la serie aborda, involucrando a uno de los hijos de Griselda y un antiguo secuaz, Jesús Chucho Castro. Según Andreu, la serie presenta una versión de los hechos, pero la realidad fue aún más impactante.

La falta de escrúpulos de Griselda, retratada en la serie, es descrita por Andreu como un "ganar-ganar para ella y perder-perder para todos los demás". Foto: archivo El Tiempo

La serie también pasa por alto el escándalo que afectó el caso contra Griselda, cuando el sicario Jorge Rivi Ayala, testigo clave, fue descubierto manteniendo relaciones sexuales telefónicas con secretarias de la Fiscalía. Este episodio afectó significativamente la credibilidad de Ayala y marcó un punto de inflexión en el caso.

Nelson Andreu, quien dedicó 10 años de su carrera a perseguir a Griselda Blanco, concluye que la serie no refleja completamente la brutalidad y la realidad de la "Reina de la Cocaína". Aunque reconoce ciertos elementos cercanos a la verdad, destaca que la producción opta por lo que podría resultar más atractivo para el público.

Los espectadores ahora se enfrentan a una nueva perspectiva sobre la serie "Griselda", cuestionando la autenticidad de los eventos presentados y la veracidad de la imagen proyectada de la narcotraficante colombiana.