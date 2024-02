Gregorio Pernía: ¿quién es la esposa del actor que abandonó La Casa de los Famosos?

Gregorio Pernía abandonó La Casa de los Famosos el miércoles por la noche. El actor colombiano tomó la decisión de salir voluntariamente del reality de Telemundo, luego de haber sido salvado en la última eliminación. “El Tití” dijo que salía del concurso para reencontrarse con su familia y con su esposa, Érika Rodríguez Farfán.

“Me voy a reencontrar con mi mujer, con mis hijos y esos que ustedes llaman seguidores y fans, no son para mí, son parte de mi familia. Me voy a reencontrar con mi mamá, mi papá, con mi mujer y me voy de acá como entré”, dijo Gregorio Pernía al anunciar su salida ante el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos, incluido Alfredo Adame, con quien tuvo una fuerte pelea esta semana.

El actor colombiano se despidió de cada uno de los habitantes de la casa, mostrando respeto y cordialidad, sin importar las rencillas vividas en los últimos días. “Fue un aprendizaje muy grande donde tuve la paciencia y la tolerancia... pensé que sería diferente”, dijo Gregorio Pernía a su llegada al set del programa diario de La Casa de los famosos, conducido por Nacho Lozano y Jimena Gállego.

La decisión de Gregorio Pernía de abandonar la casa se debe a su deseo de recuperar su libertad y reunirse con su familia, sobre todo con su esposa Érika Rodríguez, quien le mostró su cariño y apoyo durante las cuatro semanas que el actor estuvo en el concurso. “Gracias a todos por el apoyo constante; los llevamos en el corazón. Ya Gregorio Pernía está feliz. Estamos muy orgullosos de su decisión”, publicó la pareja del actor.

Érika Rodríguez y Gregorio Pernía tienen dos hijos: Luna del Mar y Valentino. Foto: Instagram @erikarfarfan

¿Quién es Érika Rodríguez esposa de Gregorio Pernía?



La esposa del actor Gregorio Pernía, quien abandonó recientemente La Casa de los Famosos, es Érika Paola Rodríguez Farfán. La mujer de 40 años nació el 2 de octubre de 1983, en Girón, Santander, Colombia. Desde muy joven se dedicó al modelaje y ganó certámenes de belleza como La Modelo del Año Santander y la Modelo del Año Colombia, en 2011.

Gregorio Pernía y Érika Rodríguez se conocieron en mayo de 2003, durante la fiesta de cumpleaños del actor, quien cumplía 33 años. Tan solo cuatro años después, en 2007, se casaron. Son padres de dos hijos, Luna del Mar, quien también es actriz y bailarina, y Valentino.