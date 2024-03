Green card: los 4 formularios que debe conocer si va a solicitarla por un patrocinio

puede solicitar la green card a través de un patrocinador, quien presenta la petición a nombre de otro. Obtener una tarjeta de residente permanente es un proceso de varios pasos, que parte de la presentación de una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la cual puede manifestarse de forma individual o, en algunos casos,

Existen varios formularios adecuados para realizar la petición, los cuales están disponibles en el sitio oficial de la oficina migratoria y difieren según si alguien más será su patrocinador y las categorías de elegibilidad. Al solicitar la green card, la mayoría de las personas deben completar al menos dos formularios. El primero es una petición de inmigrante, la cual deberá estar acompañada de la solicitud de tarjeta de residente permanente (Formulario I-485).

Muchos migrantes que viven en Estados Unidos buscan tramitar la green card, ya que este documento permite vivir y trabajar de forma legal en el país, además de que sirve como antesala a solicitar la ciudadanía. Los portadores de la green card también pueden viajar y vivir en cualquier parte del país, sin necesidad de verificar su estado migratorio.

Para recibir una tarjeta de residencia permanente es necesario presentar una petición ante el Uscis, ya sea de forma independiente o que alguien lo solicite.

Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero

Este formato es el indicado en el caso de que un ciudadano o residente permanente legal quiera patrocinar la solicitud de green card de un familiar, el cual deberá demostrar que es elegible para migrar y permanecer en Estados Unidos.

Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero

De acuerdo a Uscis, este formato es el que deberá llenar una compañía u organización para solicitar la tarjeta de residencia permanente para un empleado. Al presentar este documento es importante incluir información sobre la persona u organización que presenta la petición, el nombre de la empresa, así como su número de Seguro Social y de contribuyente del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Formulario I-730, Petición de Familiar de Refugiado/Asilado

Este archivo es el que deben presentar personas que hayan sido admitidas en Estados Unidos en carácter de refugiado o asilado y que busquen solicitar la residencia para su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años. El peticionario deberá presentar evidencia de identidad y relación familiar con las personas a las que está patrocinando. Además, si presenta cualquier documento que originalmente esté escrito en otro idioma que no sea inglés, deberá incluir una traducción certificada, completa y exacta.

Formulario I-929, Petición para un Familiar Calificado de un No Inmigrante U-1

“Utilice este formulario para solicitar beneficios de inmigración para un familiar que nunca ha tenido el estatus U de No Inmigrante”, indica Uscis, refiriéndose a personas han sido víctimas de ciertos delitos. Quien presente este tipo de petición deberá mostrar evidencia de su relación con no ciudadano, así como demostrar las dificultades que la persona enfrentará si no se le permite permanecer en Estados Unidos.

Otros formularios para solicitar la green card



Las autoridades migratorias estadounidenses ofrecen a las personas la posibilidad de presentar una petición individual, sin patrocinador, para solicitar la tarjeta de residencia permanente. Para hacerlo, el peticionario puede presentar un formulario acorde a diversas categorías de elegibilidad. Algunas peticiones pueden incluir los siguientes formularios:

Formulario I-589, Solicitud de Asilo o Suspensión de Remoción

Formulario I-360, Petición de Amerasiático, Viudo(a), o Inmigrante Especial

Formulario I-526, Petición de Inmigrante por Empresario Extranjero

Formulario I-918, Petición de Estatus de No Inmigrante U

Después de presentar la petición de inmigrante ante el Uscis, deberá esperar la aprobación. El siguiente paso será presentará la solicitud de tarjeta de residente permanente o una solicitud de visa con el Departamento de Estado, dependiendo de si la persona se encuentra en el país norteamericano o en el extranjero.

Para complementar su solicitud, la persona deberá presentarse a una cita para que sus datos biométricos sean capturados. Una vez que las autoridades tomen sus huellas y registren su firma y fotografía, deberá presentarse a una entrevista, luego de la cual el solicitante recibirá la decisión final de las autoridades.