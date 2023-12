Green card: ¿cuánto tengo que esperar si me la negaron para volver a solicitarla?

Los solicitantes de la pesidencia permanente, conocida también como green card, de Estados Unidos cuyos casos son rechazados reciben un aviso en el que se explica por qué fue desfavorable la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis por sus siglas en inglés). La notificación aclarará si es posible presentar una apelación administrativa, ya que este recurso sólo está disponible en algunos casos.

El tiempo que se debe esperar para volver a solicitar la green card varía según la razón de la denegación. En términos generales, se recomienda esperar al menos seis meses antes de presentar una nueva solicitud, pero este plazo puede ajustarse según el motivo específico de la negativa.

Motivos médicos: si la denegación se basó en problemas médicos, deberá esperar a que se resuelvan esos problemas antes de volver a solicitarla. En algunos casos, podría ser necesario someterse a una nueva evaluación médica. Motivos de elegibilidad: si la negativa se debió a problemas de elegibilidad, es crucial abordar los aspectos que causaron la denegación. Por ejemplo, si la falta de fondos fue el problema, debe demostrar que ahora cuenta con los recursos suficientes. Fraude o engaño: en casos de denegación por fraude o engaño, el periodo de espera podría ser más extenso. En algunos casos, puede ser necesario obtener una exención (waiver) para presentar nuevamente la solicitud.

Si recibe una negativa, es importante comprender el proceso de apelación. Aunque no es posible apelar directamente, puede presentar un "motion to reopen" o un "motion to reconsider" ante la misma oficina que tomó la decisión desfavorable. Estos recursos permiten solicitar una nueva revisión de tu caso.

Las personas que hayan residido continuamente en EE. UU. desde antes del 1 de enero de 1972, pueden ser elegibles para solicitar una green card. Foto: iStock

Cómo se presenta un apelación de la green card

Solo las partes afectadas pueden presentar una apelación. Para presentarla se requiere usar el Formulario I-290B. El plazo para presentar apelaciones es de 30 días (o 33 días si la decisión se envió por correo). Además puede solicitar la ampliación del plazo para presentar argumentos.

Requisitos del Motion to Reopen

Indique nuevos hechos que aportaría si se reabre su caso. Incluya evidencia relevante.

Requisitos del Motion to Reconsider