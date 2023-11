Gracias al error de un empleado, un hombre ganó la lotería de Estados Unidos

Todos saben que jugar a la lotería implica probar la suerte, pero en ocasiones la elección de los números no es la razón por la cual una persona puede sentirse afortunada. A algunos el destino les tienen preparada una generosa sorpresa monetaria, tal como un hombre de Illinois que ganó US$25.000 al año, de por vida, luego de un error del empleado a quien le compró el boleto.

Muchas personas tienen el hábito de comprar boletos de lotería cada cierto tiempo y elegir la misma combinación de números, considerando que de esta manera tienen más probabilidades de, en algún momento, resultar ganadores de un importante premio. Así lo hacía Michael Sopejstal, aunque no se esperaba que sería gracias al empleado de mostrador en una gasolinera que su suerte cambiaría.

El error que llevó a un hombre a ganar la lotería de Estados Unidos



De acuerdo con lo dado a conocer por la Lotería de Michigan, un hombre se convirtió en el acreedor de US$25.000 al año de por vida después de haber ganado un sorteo en el juego Lucky for life, pero la historia no es nada común.

El hombre, de 60 años, compró su boleto ganador en la gasolinera GoLo ubicada en New Búfalo. Según dijo, regularmente viaja a Michigan para comer en su restaurante favorito y siempre compra un boleto de Lucky for life para 10 o 20 sorteos. Pero en septiembre pasado no esperaba que una confusión lo llevaría a finalmente ganar un importante premio.

Su boleto acertó las cinco bolas blancas en el sorteo del pasado 17 de septiembre. Sus números elegidos fueron 11, 15, 17, 24 y 48. Pero la realidad es que esa no era su intención.

"Le pedí al empleado un boleto para 10 sorteos, pero accidentalmente imprimió un boleto con 10 líneas para un solo sorteo, aun así le dije que lo quería", compartió el hombre. Tras los resultados del sorteo, revisó su boleto y vio que había ganado US$25.000 al año de por vida. Por supuesto, de inmediato comenzó a soñar en todo lo que podría hacer con ese dinero, "fue una sensación increíble".

Lotería Lucky for life Foto: milotteryconnect.com

Su caso se dio a conocer luego de que Sopejstal acudió a la sede de la lotería en Michigan para reclamar su premio y compartió que decidió recibir sus ganancias como un pago único de US$390.000 en lugar de anualidades de US$25.000 durante 20 años o de por vida. Con dicha cantidad de dinero tiene pensado viajar y ahorrar el resto.

Quienes deseen probar su suerte en Lucky for life deben saber que los boletos tienen un costo de US$2 para tener la oportunidad de ganar premios que van desde los US$3 hasta dinero en efectivo de por vida.



El premio mayor consiste en la entrega de US$1.000 por día de por vida, pero para ello los jugadores deben acertar los cinco números ganadores del 1 al 48, más una Lucky Ball del 1 al 18. Quienes acierten los cinco números pero no el Lucky Ball ganarán US$25.000 al año, tal como Sopejstal. Los sorteos se llevan a cabo a las 10:38 de la noche todos los días y los boletos se pueden comprar en tiendas minoristas en todo el estado y en línea.