CIA implica a príncipe saudí en la muerte de Khashoggi

La Agencia de Inteligencia de EE. UU. (CIA) tiene una grabación que implica directamente al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, dijo este jueves el diario turco 'Hürriyet'.

La CIA habría intervenido un diálogo entre Mohamed bin Salmán y su hermano menor Khalid, embajador saudí en Washington, en la que Mohamed dio instrucciones de “silenciar a Khashoggi cuanto antes”.



La directora de la CIA, Gina Haspel, reveló la existencia de esta grabación a las autoridades turcas en su visita a Ankara, asegura 'Hürriyet'.



Aunque el diario hace por primera vez mención de una conversación grabada entre los príncipes, la CIA ya sospechaba cierto rol del embajador, Khalid bin Salmán, en el caso.



Según 'The Washington Post', la CIA tiene constancia de una llamada del embajador a Khashoggi, asegurándole que podía ir sin riesgo al consulado en Estambul para recibir los documentos para su boda.



Khalid bin Salmán desmintió esta información, aseverando que no había hablado con Khashoggi durante casi un año.



La semana pasada, la CIA ya había hecho pública su conclusión de que el príncipe heredero era el principal responsable de la muerte de Khashoggi, asesinado al parecer por un equipo de 15 agentes saudíes tras entrar al consulado el 2 de octubre pasado.



Arabia Saudí dijo que el príncipe heredero no tenía conocimiento previo del asesinato de Khashoggi en el consulado de su país en Estambul hace seis semanas.



Después de ofrecer varias explicaciones contradictorias, Riad dijo la semana pasada que Khashoggi había sido asesinado y que su cuerpo había sido desmembrado cuando fracasaron las negociaciones para persuadirlo de que volviera a Arabia Saudí.



Cuando periodistas le preguntaron por la grabación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: “No quiero hablar de eso”.

En medio de este escándalo, el príncipe heredero de Arabia Saudí inició este jueves una gira por varios países árabes, en su primer viaje al extranjero tras el inicio de la crisis desatada por el asesinato del columnista de 'The Washington Post'.



El hijo del rey Salmán inició su gira en Emiratos Árabes Unidos, donde fue recibido por el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, heredero del trono de Abu Dabi, en el aeropuerto de la capital emiratí, según anunció la agencia oficial Wam.



La corona saudí informó del comienzo de la gira del príncipe Mohamed por “varios países árabes”, aunque no precisó cuáles.



La gira tiene como objetivo fortalecer las relaciones regionales e internacionales de Arabia Saudí, cooperar y comunicarse con “países hermanos” en todos los campos, según el comunicado.



Posteriormente, el heredero de la corona saudí tiene previsto participar en la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, que se celebra entre el 30 de noviembre y el primero de diciembre próximos, según anunció el ministro saudí de Energía, Jaled al Falih.



Trump afirmó el martes que se reunirá con el príncipe Mohamed cuando ambos coincidan en Argentina.



La Fiscalía saudí ha acusado a once personas por su implicación en el asesinato, cinco de las cuales se enfrentan a una posible pena de muerte.



Alemania y Dinamarca han paralizado todas las ventas de armas y equipamiento de defensa a Arabia Saudí, como medida de respuesta al asesinato de Khashoggi.



El Gobierno francés sancionó a 18 saudíes por el asesinato de Khashoggi, que incluye la prohibición de viajar a Francia.



REDACCIÓN INTERNACIONAL