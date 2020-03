Gigantes tecnológicos negocian seguimiento de contagiados en EE. UU.

Facebook y Google están en conversaciones con Washington sobre el uso potencial de los datos personales para rastrear y combatir el brote de coronavirus, según informaron medios estadounidenses.



El proyecto implicaría recopilar información de ubicación de los teléfonos inteligentes de los estadounidenses y usarla de forma anónima para mapear la propagación de la enfermedad y predecir necesidades médicas urgentes, entre otras cosas.



En una declaración a The Washington Post, el portavoz de Google Johnny Luu confirmó que se estaban "explorando formas para que la información agregada de ubicación anónima pueda ayudar en la lucha contra el COVID-19". Los dos gigantes tecnológicos no respondieron a la solicitud de comentarios.



El uso de datos personales en Estados Unidos es muy sensible después de varios escándalos, como en 2011, cuando se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional estaba recopilando registros telefónicos sin permiso.



Pero se ha incrementado la presión para que Silicon Valley use su experiencia para combatir el virus, después de que aproximadamente 50 científicos firmaran una carta abierta la semana pasada pidiéndoles actuar. "Está claro que los esfuerzos a gran escala de las plataformas tecnológicas podrían inclinar la balanza para contener la pandemia y salvar miles, si no millones, de vidas", escribieron los médicos, epidemiólogos e investigadores.



Por medio de los datos de los celulares, las personas podrían consultar si tuvieron contacto con alguien afectado por el coronavirus. Foto: Tecnosfera

Entre otras sugerencias, recomendaron que las redes sociales transmitan videos educativos, Uber distribuya productos desinfectantes a sus conductores y Amazon limite la cantidad de máscaras y geles hidroalcohólicos que se pueden vender por persona.



En cuanto a Apple y Google, "deberían integrar en el sistema operativo de los teléfonos una herramienta de seguimiento que los usuarios podrían elegir activar, de forma anónima, para averiguar si han estado en presencia de casos identificados de contaminados".



Las personas podrían ponerse en cuarentena si es necesario y controlar la aparición de cualquier síntoma. "A largo plazo, este sistema contendría mejor otras epidemias futuras", agregaron.



"El seguimiento de los contactos entre personas ha funcionado bien en China y Corea del Sur, y una herramienta de este tipo haría que este método se pueda utilizar en todas partes, a gran escala".

AFP