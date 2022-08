En Estados Unidos, una situación fuera de contexto y una posible violación a la privacidad escaló hasta el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) del país y denominó como criminal a un padre que solo quería que su hijo se recuperara.

Así es, en febrero del 2021 Mark, un hombre común y corriente, empezó a notar que su hijo tenía hinchada la ingle. Debido a las condiciones y restricciones que había en el momento por la pandemia, Mark y su esposa decidieron tomarle una fotografía por recomendación de los médicos para que ellos pudieran ver el problema que padecía el menor.



El método funcionó a la perfección, pues los profesionales realizaron el diagnóstico y le recetaron algunos antibióticos que le sirvieron para el malestar. Mark pensó que el episodio había terminado; sin embargo, la inteligencia artificial de Google no consideró lo mismo.



De hecho, según reportó ‘The New York Times’, los gigantes tecnológicos hicieron una rápida captura e intercambio de datos digitales, lo cual desencadenó que Mark se convirtiera en “el objetivo de una investigación policial'' por abuso sexual infantil.

La historia de Mark demuestra que la inteligencia artificial es una tecnología que todavía no es perfecta.

Además de tener problemas con la justicia, Google decidió cerrar todas las cuentas del padre.



En 2021, un año después, el Departamento de Policía de San Francisco le envió una carta en la que manifestaban que no se había cometido ningún delito.



“Determiné que el incidente no cumplió con los elementos de un delito y que no ocurrió ningún delito”, escribió el Sr. Hillard, investigador del caso, en su informe.



El caso de Mark se cerró, pero Google no aceptó la petición del hombre para apelar al bloqueo de sus cuentas.

La discusión por la privacidad de los usuarios

Google respondió a los usuarios que reclaman su privacidad.

Millones de internautas comentan y discuten a cerca de la privacidad y la violación de la misma por parte de compañías como Facebook, Twitter e Instagram.



De hecho, algunas personas señalan que los niños son la prioridad; no obstante, hay otros que dicen que al usar estas plataformas, los límites son pocos.

Ante la preocupación y el debate, un portavoz de Google dijo al citado diario que la inteligencia artificial solo escanea las fotografías cuando el internauta realiza una “acción afirmativa” como aceptar las copias de seguridad o subir dicho contenido a la nube.



Por lo pronto, Mark “todavía tiene la esperanza de poder recuperar su información y la policía de San Francisco tiene el contenido de su cuenta de Google preservado en una memoria USB”, según ‘The New York Times’.

