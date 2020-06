Trump intenta un nuevo golpe contra la ley de salud 'Obamacare'

El Gobierno de Donald Trump pidió este jueves por la noche, en medio de la pandemia del coronavirus, a la Corte Suprema, que tumbe la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como "Obamacare".



El Alto Tribunal, que en el pasado ha fallado dos veces en favor de "Obamacare", estudia ahora un caso impulsado por una veintena de estados en manos de republicanos que argumentan que a raíz de unos cambios legislativos de 2017 la ley es inconstitucional.



La ley, formalmente conocida como ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) establece que millones de estadounidenses deben comprar un seguro de salud o enfrentar una multa fiscal que era considerada un mandato individual.



Pero en 2017 el Congreso eliminó la multa para las personas que no se inscribieron, suprimiendo una parte clave del dispositivo ideado por el gobierno del presidente Barack Obama.



El Departamento de Justicia (DoJ) argumenta entonces que "el mandato individual no es separable del resto de la ley". Debido a ello, "el mandato ahora es inconstitucional como resultado de la eliminación por el Congreso (...) de la multa por incumplimiento", señaló. Como resultado, "toda la ACA debe cumplir con el mandato individual".



El Departamento de Justicia también argumenta que la cobertura que protege a las personas con afecciones preexistentes e impone que las aseguradoras no pueden rechazar a los clientes debido a su edad, sexo o estado de salud, también debe ser revocada.



En diciembre de 2018, un juez federal de Texas ya había declarado la reforma como inconstitucional, abriendo el litigio legal que está ahora en manos del Supremo con estados en manos de los demócratas, que la defienden.



El Ejecutivo presidido por Donald Trump renunció a ejercer la defensa de la ley en este caso, en una decisión poco habitual, y ahora ha dado un pasó más alineándose con los impulsores de la demanda.



Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo en un comunicado que "una pandemia global no cambia lo que los estadounidenses saben: 'Obamacare' ha sido un fracaso ilegal".



La líder demócrata Nancy Pelosi afirmó que unos 130 millones de estadounidenses podrían perder las protecciones si se deroga la ley. Foto: AFP

Lo cierto es que la pandemia ha provocado que millones dependan de la cobertura pública de salud dada la masiva destrucción de trabajos que ha provocado en Estados Unidos, país en el que las pólizas están asociadas al empleador.



Además, Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por el covid-19 con más de 2.420.000 casos confirmados y 124.000 muertes. Es probable que la nueva decisión del Supremo sobre "Obamacare" no llegue hasta 2021, después de las próximas elecciones presidenciales.



Trump había prometido en campaña desmantelar "Obamacare" con el lema "derogar y reemplazar", pero sus intentos fracasaron en el Congreso tras una dramática votación en la que el fallecido senador republicano John McCain apoyó la ley de Obama, el legado más preciado del exmandatario.



La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó la medida de la administración Trump y la calificó como un "acto de crueldad insólito" durante la pandemia.



Si se aprobara, afirmó, unos 130 millones de estadounidenses podrían perder las protecciones de la ACA y hasta 23 millones podrían quedar sin ningún seguro. "No hay justificación legal ni excusa moral para que la administración Trump quite la atención médica a los estadounidenses", dijo.



EFE y AFP