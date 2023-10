Gobierno de Joe Biden ampliará el muro en la frontera con México para frenar migrantes

El gobierno del presidente demócrata Joe Biden anunció este jueves que ampliará el muro en la frontera con México para frenar la entrada de migrantes a Estados Unidos, usando fondos otorgados por el Congreso a su predecesor, el republicano Donald Trump.



La decisión fue publicada este jueves en el registro federal, coincidiendo con una visita del jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken a México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo con su vecino.

Las labores de construcción, que se llevarán a cabo en varias zonas del valle del Río Grande, incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para "prevenir la entrada" irregular de migrantes a territorio estadounidense.

Esta área fronteriza, al sureste de Texas, es la segunda zona donde se han registrado más detenciones de migrantes en los últimos meses, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).



El propio documento señala que entre octubre de 2022 y agosto de este año las autoridades estadounidenses han detenido a más de 245.000 personas intentando cruzar la frontera con México en esta zona.



"En la actualidad existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y

carreteras en las proximidades de la frontera de los Estados Unidos con el fin de impedir las entradas ilegales en los Estados Unidos", se lee en el documento.



(Lea también: Colombiano, con muerte cerebral tras ser arrollado en Estados Unidos: lo que se sabe)



Para llevar a cabo las labores de construcción, que tendrán lugar en el condado de Starr, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eximirá el cumplimiento de más de una veintena de leyes, incluyendo normativas referidas a protecciones ambientales, de salud pública y de conservación cultural.

Facebook Twitter Linkedin

Repartidores de comida rápida entregan pedidos a migrantes en el muro fronterizo, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Foto: EFE

Las críticas a la administración Biden

A lo largo de décadas, distintos gobiernos republicanos y demócratas han levantado algún tipo de vallado en las zonas fronterizas con México para contener la entrada de migrantes, muchos de ellos latinoamericanos, que intentan cruzar a Estados Unidos en busca de una vida mejor.



Donald Trump, con el que Biden podría volver a batirse en duelo electoral en las presidenciales de 2024, convirtió la construcción de un muro fronterizo en uno de los ejes de su política y aseguró que México pagaría por él.

La construcción de un muro en la frontera no es una solución política al problema FACEBOOK

TWITTER

Pero cuando llegó a la Casa Blanca, Biden decidió suspender la construcción del muro y poner fin a la desviación de fondos para su financiación.



El demócrata repetía que la construcción de un muro en la frontera no es una solución política al problema y pidió al Congreso que los recursos se destinaran a garantizar la seguridad fronteriza mediante la tecnología.



Ahora, Biden decidió utilizar una asignación del año fiscal 2019, cuando gobernaba Trump, en virtud de la cual el Congreso asignó fondos para la construcción de la barrera fronteriza en el Valle del Río Grande.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: AFP

Por lo que la reacción de Trump, el favorito para la nominación republicana de cara a las presidenciales de 2024, no se hizo esperar en su plataforma Truth Social.



La medida de Biden demuestra que "tenía razón cuando construí 560 millas (...) de un nuevo y hermoso muro fronterizo", afirma, y se preguntó si "Joe Biden se disculpará (...) por tardar tanto en actuar y permitir" que el "país se vea inundado con 15 millones de migrantes ilegales, de lugares desconocidos".

No obstante, esta decisión fue criticada por la organización defensora del medioambiente Center for Biological Diversity, la cual aseguró que se trata de la primera vez que el gobierno demócrata usa su autoridad para saltarse leyes en la zona y para promover la construcción del muro.



(Le puede interesar: Alcalde de Nueva York hace advertencia a migrantes latinos que buscan ir a EE. UU.)



"Es desalentador ver al presidente (Joe) Biden rebajarse a este nivel, dejando a un lado las leyes ambientales fundamentales de nuestra nación para construir muros fronterizos ineficaces que acaban con la vida silvestre" dijo en un comunicado Laiken Jordahl, uno de los portavoces de la organización.

Facebook Twitter Linkedin

Una madre ayuda a su hijo a cruzar la valla de alambre de púas en Eagle Pass, Texas, después de cruzar a Estados Unidos desde México. Foto: AFP

Pero el presidente estadounidense se pronunció este jueves en su defensa y afirmó que no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo. Aunque aseguró que no puede evitar que se refuerce.



En una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de Seguridad Nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores.



"Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso", dijo.



Preguntado si pensaba que el muro es efectivo, Biden se limitó a decir que no.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó este jueves de "retroceso" la decisión de ampliar el muro fronterizo. "Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema, hay que atender las causas (de la migración irregular)", dijo el mandatario.

Grave crisis migratoria

El anuncio por parte del Gobierno de Biden, en todo caso, llega días después de que se conoció que las detenciones de migrantes intentando cruzar irregularmente la frontera sur aumentaron un 36 % en agosto, con más de 181.059 arrestos.

En concreto, en el sector del valle del Río Grande se produjeron un 26 % de esas detenciones, según datos de CBP analizados por la Oficina de Washington para Latinoamérica (Wola).



Esta semana, de hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que durante la última ola migratoria llegan hasta 16.000 migrantes diarios a las fronteras de México, 10.000 de ellos al límite con Estados Unidos.



Este aumento se produce a pesar de la imposición de medidas más restrictivas al movimiento de personas en la frontera sur por parte del gobierno demócrata el pasado mayo, que limitan el acceso al asilo en territorio estadounidense.



(Siga leyendo: Estados Unidos: El Paso registra récord de muertes de migrantes, muchas por el calor)

Esta semana también se conoció que las muertes de migrantes aumentaron un 108,4 % en el sector de El Paso (Texas, EE. UU.) durante el año fiscal 2023, que terminó

el sábado pasado, frente al periodo previo al pasar de 71 a 148, la cifra más alta en la región desde que se tienen registros.



Más de 100 de las muertes ocurrieron entre mayo y septiembre, cuando El Paso experimentó uno de sus veranos más calientes con 44 días consecutivos con temperaturas de 38 grados Celsius o superiores, de acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza obtenidos por el diario El Paso Times.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes esperan conseguir un alojamiento en Nueva York. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

El área más letal está ubicada en torno a las localidades de Sunland Park y Santa Teresa, Nuevo México, que se encuentran en la región desértica adyacente a la zona metropolitana de El Paso, que recientemente declaró el estado de emergencia por la llegada masiva de migrantes.



(Siga leyendo: Oleada de saqueos en tiendas de varias ciudades de Estados Unidos: ¿qué está pasando?)

Ese sector también registrará su número más elevado de detenciones de

migrantes con más de 400.000 en el año fiscal 2023, superando el récord de 308.000 del periodo previo, según estadísticas preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La crisis también se siente en otras ciudades como Nueva York, donde en el último año han llegado más de 100.000 inmigrantes y al menos 60.000 están en albergues provistos por la ciudad, que también les brinda alimentos y otro tipo de ayuda, lo que según el alcalde ha minado las finanzas y la llevará a un déficit en 2025 de 12.000 millones de dólares.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE