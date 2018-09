Gobierno Duque no impulsará relación diplomática con Palestina

Si bien la decisión de reconocer el estado palestino es irreversible, el gobierno de Iván Duque no hará nada por desarrollar la relación con las autoridades de este territorio.



Eso fue lo que precisó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo durante una charla que dio este viernes en el Diálogo Interamericano, en Washington.



Trujillo, quien se encuentra de gira por la capital estadounidense desde el miércoles, aseguró que el país no tiene intenciones en abrir una embajada y seguirá atendiendo las necesidades consulares de los colombianos de la zona en El Cairo (Egipto), y en Tel Aviv (Israel).

"No hay un precedente en nuestro país de reversar un reconocimiento como el que ya se hizo. Por lo tanto. nuestra posición es no dar marcha atrás pero tampoco acelerar. Todo sigue igual", dijo Trujillo en respuesta a una pregunta que se le planteó durante el foro.



El gobierno de Juan Manuel Santos reconoció el estado palestino en los últimos días de su gobierno dejando la explicación de la movida al entrante Iván Duque.



Israel ha dejado clara su molestia y le ha pedido a Colombia que reconsidere.

Aunque EE. UU. no ha expresado una opinión pública, es claro que también rechazan la maniobra pues consideran que se le entregó a los palestinos algo que debía llegar producto de una negociación con Israel. Dicho eso, Colombia es de los pocos países de la región que no había reconocido la existencia de un estado palestino.



Funcionarios de la administración de Donald Trump y miembros del Congreso con quienes se reunió Trujillo esta semana le habrían planteado esa incomodidad.



El foro en el Diálogo estuvo dominado por preguntas sobre Venezuela y la crisis de los migrantes.



El Cancilller explicó que si bien el país hacia lo posible para paliar la situación, necesitaba con urgencia los aportes de la comunidad internacional.



"Colombia no puede sola con esto", dijo, tras destacar como un buen primer paso la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de este lunes, en la que se planteó un enfoque regional a la crisis y se anunció la conformación de un equipo técnico que visitará las zonas de frontera para evaluar la situación y emitir recomendaciones.



Michael Shifter, quien encabezó la charla en nombre del Diálogo, describió a Trujillo como la persona "mejor calificada para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores".



Ante preguntas sobre la posición de Colombia frente una posible intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, el funcionario insistió en que su gobierno abogaba por acciones políticas.



Dejó claro, no obstante, que el único remedio para la crisis migratoria y la problemática venezolana es que se permitan las elecciones libres y transparentes y se restaure la democracia.

Así mismo, defendió la salida de Colombia de Unasur como una maniobra para neutralizar el efecto nocivo que ha tenido sobre la OEA y expresó su esperanza de que otros países lo acompañen pronto en esta decisión. "Unasur no es nada. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con la región pero no bajo el paraguas de Unasur", afirmó.



De paso, desestimó las voces de quienes piensan que la relación con EE. UU. se está volviendo a narcotizar ante el exponencial crecimiento de los cultivos ilícitos. Pero no sin antes dejar claro que el tamaño actual de los mismos es "inaceptable" y reducirlos una prioridad número uno para su gobierno.



De hecho, durante el foro hubo un conato de controversia cuando el embajador de Ecuador ante la Casa Blanca le pidió garantías a Trujillo de que su gobierno respetaría un acuerdo anterior que le impide a Colombia fumigar en los diez kilómetros previos a la frontera.



El Canciller, muy diplomático, le contestó que estaba abierto al diálogo pero partiendo de la bases de que Colombia no permitirá que sigan creciendo los cultivos y los atacará estén donde estén.



Se trata de un tema sensible pues muchos cultivadores, aprovechando la restricción que existe en esa área, han trasladado allí las plantaciones de coca.



Trujillo culminó su gira con un desayuno de trabajo con el secretario de la CIDH Paulo Abrao y director de Usaid Mark Green, una cita clave pues esta agencia del Departamento de Estado es la que viene liderando la colaboración de EE. UU. frente a la crisis de los migrantes venezolanos.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68