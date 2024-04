Gobernadora de Iowa firma ley contra los indocumentados: ¿cuáles son las penas?

ahora también Iowa ha dado a conocer que impulsará medidas en contra de los indocumentados. Cada vez un mayor número de estados se están sumando a las medidas antiinmigrantes que han impulsado entidades como Texas y Florida. A pesar de que la situación ha generado debate en todo Estados Unidos, y un encuentro legal entre el gobierno federal y estatales,

La gobernadora Kim Reynolds firmó un proyecto de ley a través del cual se considerará como delito estatal que una persona se encuentre en Iowa si previamente se le ha negado la admisión a Estados Unidos, o bien si ya había sido deportado.

Según esta nueva legislación, los indocumentados podrían enfrentar cargos penales si cuentan con órdenes de deportación pendientes, o se comprueba que previamente han sido expulsados o se les ha negado la entrada al territorio estadounidense.

Se planea que las personas que sean detenidas, y se compruebe que su estatus migratorio es ilegal, podrán aceptar una orden de un juez para abandonar el territorio de inmediato, o bien enfrentar las consecuencias, es decir ir a prisión.

En ese sentido, Iowa destinará recursos para asegurarse de que el inmigrante realmente abandone el territorio, de no ser así, será detenido nuevamente acusado de cargos más graves

El estado republicano señala que la medida es necesaria debido a que la administración del presidente Biden ha descuidado su responsabilidades con respecto a las leyes de inmigración, por lo que diversas legislaturas estatales han tenido que aprobar sus propias políticas.

De hecho, en un comunicado con respecto a la nueva ley migratoria, Reynolds expresó:

"La administración Biden no ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración en nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y seguridad de los habitantes de Iowa. Este proyecto de ley otorga las autoridades hacer lo que él no está dispuesto a hacer, cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes".

Preocupación por la nueva ley antiinmigrantes en Iowa

preocupación con respecto a cómo afectará a las comunidades que viven en el estado. A pesar de que la ley entrará en vigor hasta el próximo 1 de julio, y solo si primero se resuelven las controversias con respecto a otras leyes similares , como la SB4 de Texas, ya hay

Diversos grupos en pro de los derechos de los inmigrantes se han mostrado preocupados ante esta nueva ley y han hecho preguntas sobre cómo es que se planea aplicar. Las autoridades han comenzado a recibir preguntas como si los inmigrantes deberían salir del estado o si será legal que la policía pregunte sobre su estatus con base en su apariencia.

No obstante, vale la pena señalar que el jefe de policía de Des Moines, Dana Wingert, dijo a la agencia de noticias AP que, aunque la ley entre en vigor, el estatus migratorio no es un factor considerado en el trabajo del departamento para mantener segura a la comunidad. Incluso, advirtió, las autoridades policiales no están equipadas, ni cuentan con el dinero o el personal para poder asumir responsabilidades que, hasta ahora, corresponden al gobierno federal.