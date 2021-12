La oficina de prensa del gobernador de Colorado, Jared Polis, anunció este jueves que, usando su poder constitucional, redujo la sentencia del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos a 10 años en prisión, en vez de los 110 años de encarcelamiento que había recibido inicialmente.



Así lo anticipó el portal Telemundo Denver y explicó que el gobernador conmutó la condena de Aguilera-Mederos a 10 años de prisión. El joven de 26 años había sido condenado a 110 años de prisión, sentencia que desató una ola de protestas e indignación en Estados Unidos.



El caso del conductor cubano había acaparado titulares en EE. UU. tras el incidente del 25 de abril de 2019 cuando Aguilera Mederos, en ese momento de 24 años, protagonizó un accidente al bajar de las Montañas Rocosas por la carretera I-70 al oeste de Denver porque su camión perdió los frenos.



La magnitud de la condena generó un intenso debate en EE. UU. Celebridades como Kim Kardashian reclamaron una medida de gracia al gobernador Polis, que finalmente la otorgó este jueves.



En ese accidente, cuatro personas fallecieron y decenas de otros automovilistas sufrieron heridas. En octubre pasado un jurado encontró culpable a Aguilera Mederos de la mayoría de los cargos en contra, incluyendo el haber usado su camión como un arma para causar la muertes y heridas.



Por eso, el pasado 13 diciembre, el juez a cargo del caso había condenado al camionero cubano a 110 años en prisión, al imponer a Aguilera Mederos la pena máxima por cada uno de sus cargos y ordenar que las condenas deberían servirse sucesivamente, y no simultáneamente.



El gobernador otorgó tres conmutaciones y quince indultos individuales, entre los que incluyó a Aguilera. El político demócrata usó su poder para cambiar esa sentencia luego de que el camionero solicitó el indulto.



Los fiscales presentaron pruebas a lo largo del juicio para demostrar que el accidente no fue un accidente, sino el resultado de una serie de malas decisiones.



El juez había programado una nueva audiencia judicial para el próximo 13 de enero para que reconsiderar la reducción de la sentencia, pero sería cancelada ante la nueva decisión.



"Creo que mereces clemencia por varias razones. Fuiste condenado a 110 años en prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico pero no intencionado", se lee en la carta de Polis a Aguilera en la cual le concede la medida de gracia.



"Aunque no estás exento de culpa, tu sentencia es desproporcionada en comparación con la de muchos otros presos en nuestro sistema criminal de justicia que cometen crímenes violentos, intencionados, premeditados", dice otro de los apartes de la carta que escribió el Gobernador de Colorado al sentenciado.



Hasta el momento, ni la familia de Aguilera Mederos ni dirigentes de las numerosas organizaciones que lo respaldan se han expresado públicamente.



ELTIEMPO.COM