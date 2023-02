El Ministerio de Defensa chino rechazó una propuesta estadounidense para mantener conversaciones bilaterales de alto nivel, una decisión que Pekín justificó por el "error" de Washington de derribar el globo que sobrevoló Estados Unidos, cuyos restos se investigan en ese país.

"El Ministerio de Defensa de China no acepta la propuesta para que los ministros de Defensa de ambos países mantengan conversaciones, dado el error de Estados Unidos de atacar un aparato civil chino no tripulado. Ese acto irresponsable y gravemente erróneo hace que no estemos ante la atmósfera adecuada para el diálogo y el intercambio entre los dos ejércitos", indicó en un comunicado.

Por su parte, la vocera del Ministerio chino de Exteriores, Mao Ning, también calificó la actuación de EE. UU. como irresponsable y aseguró que podría "formar parte de la guerra informativa del lado estadounidense contra China".

Los responsables de Defensa de ambos países había reanudado sus conversaciones en noviembre de 2022, unos meses después de que las tensiones se dispararan en agosto a raíz de un viaje a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara Baja de EE. UU. , la demócrata Nancy Pelosi.

Mao Ning, vocera del Ministerio de Exteriores de China. Foto: EFE

A raíz del incidente en Taiwán China congeló, entre otros, el diálogo con EE. UU. en materia de Defensa, hasta que los líderes de ambos países, Joe Biden y Xi Jinping, mantuvieron en los márgenes de la cumbre del G20 en la isla indonesia de Bali una reunión de acercamiento para evitar que sus tensiones desembocaran en un enfrentamiento bélico.

No obstante, el episodio del supuesto globo espía chino ha provocado una nueva crisis política entre ambas potencias que ha hecho volar por los aires cualquier intento de distensión en un clima de creciente desconfianza mutua.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo conocimiento de la existencia del globo hace una semana y el Pentágono lo confirmó el pasado jueves. La aeronave atravesó el país durante varios días y fue abatido el sábado cuando estaba ya sobre el Atlántico.

Pekín defiende que era un aparato meteorológico que se "desvió de su rumbo original" por "causas de fuerza mayor", mientras que Washington asegura que es un artefacto espía con el que las autoridades chinas buscaban "vigilar sitios estratégicos". Sus restos, que cayeron sobre el mar, están siendo investigados ahora por el país norteamericano.



China asegura además que la aeronave "pertenece a China" y que, por tanto, el Gobierno chino continuará protegiendo sus "derechos e intereses legítimos". Los funcionarios del país asiático insisten en que Washington debería haber gestionado este incidente "con calma y profesionalidad" y definió la reacción estadounidense como "exagerada".

El descubrimiento del globo motivó la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático el pasado fin de semana, mientras que su derribo hizo que China acusase a EE. UU. de "dañar gravemente" las relaciones entre las dos potencias.

*Con información de EFE