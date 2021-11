El republicano Glenn Youngkin es el nuevo gobernador de Virginia

El Partido Republicano de EE. UU. recuperó este martes la Gobernación de

Virginia en un revés para el presidente estadounidense, Joe Biden, que hace casi un año ganó ese estado a su predecesor, Donald Trump, por diez puntos porcentuales, según las proyecciones de los principales medios.



Las cadenas CNN, ABC y NBC dan como ganador al republicano Glenn Youngkin, un empresario sin experiencia política que ha hecho de la influencia de los padres en las escuelas un tema central de su campaña y que se enfrentaba al demócrata Terry McAuliffe, quien ya gobernó el estado entre 2014 y 2018.



Estas elecciones suponen el primer test en las urnas de Biden desde que llegó a la Casa Blanca hace un año y, además, son un primer medidor de actitud de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas de 2022, en las que los demócratas temen perder sus mayorías en el Congreso.



Aunque Virginia votó ampliamente a favor del presidente demócrata en las elecciones de hace un año, la popularidad de Biden se ha visto comprometida después del caótico retiro estadounidense de Afganistán.



Con el 95 % escrutado, Youngkin sumaba un 51 % con más de 1.655.000 votos, mientras que McAuliffe le seguía con un 48,3 % (1.570.000 votos), de acuerdo a The New York Times.



Enseguida, el expresidente Donald Trump celebró la victoria de Youngkin, un "verdadero patriota" de "EE.UU. primero", el que fuera su lema de campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016. Trump automáticamente dio crédito a su base electoral por haber "salido a votar con fuerza" y haber convertido a Youngkin en gobernador de Virginia durante los próximos cuatro años.



Youngkin, sin embargo, ha tratado de mantener cierta distancia con Trump para movilizar a sus seguidores, pero sin asustar a los votantes republicanos tradicionales que se concentran en las zonas residenciales adineradas de los suburbios.



McAuliffe, una figura centrista que lleva décadas en el Partido Demócrata, todavía no ha reconocido la derrota. Antes de que los medios hicieran sus proyecciones y cuando se había escrutado el 90% del voto, McAuliffe intervino ante sus seguidores para pedir que se siguieran contando las papeletas porque "cada uno de los virginianos merece que su voz sea escuchada".



El descalabro de los demócratas no se quedó en la pérdida de la oficina del gobernador, sino que también les fueron arrebatadas la del vicegobernador, ganada por la republicana Winsome Sears, y la del fiscal general, en la que se impuso Jason Miyares. Los demócratas, sin embargo, parecen haber evitado el desastre total gracias a la Cámara Baja del Legislativo, donde el recuento aún sin finalizar parece arrojar un empate a 50 asientos, sin que exista un mecanismo para el desempate.



Horas antes, en una rueda de prensa en Glasgow (Escocia), Biden predijo una victoria demócrata en Virginia y Nueva Jersey, donde aún no se conoce un ganador, pero las cosas pintan peor para los demócratas de lo anticipado por las encuestas.

¿Quién es Glenn Youngkin?

Youngkin se ha manifestado en contra del uso obligatorio de mascarilla, la vacunación obligatoria de niños o para ciertas profesiones, y ha entrado en el campo de batalla de los programas escolares.



Combate la enseñanza de "la teoría crítica de la raza", corriente de pensamiento que analiza el racismo como un sistema que permea todos los niveles de la sociedad más allá de los prejuicios individuales.



Es acusado por su adversario de buscar prohibir en las escuelas ciertos libros de autores negros, como el clásico de la literatura "Beloved", de la ganadora del premio Nobel Toni Morrison, lo que el republicano niega.



Youngkin destacó en una propaganda reciente el caso de una madre que lanzó una campaña para buscar prohibir ese libro de los salones de clase de su condado, porque ciertos pasajes violentos produjeron -según ella- pesadillas en su hijo bachiller.



Sin embargo, no ha apoyado abiertamente las posiciones más drásticas del expresidente Donald Trump, para no repeler a los conservadores moderados y a los indecisos.



Esta victoria le da a los republicanos una plataforma conservadora para las elecciones de medio mandato, que impulsaría su objetivo de retomar el control del Congreso.



