Ghislaine Maxwell era la pareja del fallecido Jeffrey Epstein y cómplice de la red de tráfico sexual de menores que este tenía, así lo demuestran los cargos que le fueron imputados y por los que fue declarada culpable este miércoles.



La británica, de 60 años, pasó toda su vida cerca a personalidades reconocidas como políticos y empresarios, pero ahora estará los años que le quedan en prisión, con una condena pendiente que podría llegar a ser mayor a 70 años.

En el juicio el jurado consideró probado que durante los años que estuvo junto a Epstein trabajó como ‘madame’, consiguiendo niñas menores de edad para hacer parte de los abusos sexuales protagonizados por el fallecido magnate.



(Leer más: Británica Maxwell, culpable de tráfico sexual según el jurado de Nueva York).

Facebook Twitter Linkedin

Ghislaine Maxwell. Foto: Laura Cavanaugh / AFP

Virginia Giuffre, una mujer estadounidense que era de menor de edad cuando fue abusada dentro de la red afirmó que Ghislaine Maxwell era incluso más malvada que su pareja, Epstein.



Virginia, de 38 años, tenía tan solo 16 años cuando ocurrieron los hechos por los que conoció al financiero y de los que fue víctima entre los años 2000 y 2002.



Ella acusó al príncipe Andrés de la realeza británica, en agosto de 2021, por haberla abusado sexualmente a través de la red de Epstein. Ahora, tras la captura de quien sería la ‘madame’, salió a dar nuevas declaraciones en las que afirma que Maxwell era incluso más malvada que Epstein, quien se suicidó en una prisión de Manhattan en 2019.



(Siga leyendo: Caso Epstein: las revelaciones de una mujer que escapó de sus garras).

Facebook Twitter Linkedin

Giuffre (en el centro) insistió en la veracidad de esta imagen tomada en 2001 y en la que se ve al príncipe Andrés tomándola por la cintura. Ghislaine Maxwell está a la derecha. Foto: Virginia Roberts

Virginia, afirmó a la prensa que era Maxwell la que atraía a las menores a la temible red y señaló ante la revista ‘The Cut’ -luego de conocer los cargos por los que fue acusada la mujer- que había “estado soñando con este día durante los últimos 10 años, sin saber que iba a llegar”.



También comentó al mismo medio que Maxwell la engañó, ya que se mostraba como una persona agradable y confiable para atraerla y, luego, entregarla a dicho sufrimiento.



Por medio de sus “habilidades de mujer para hacerme sentir cómoda (...) caí ingenuamente en su trampa”, comentó.



"Epstein y Maxwell tomaron una parte de mi infancia que nunca recuperaré", añadió

Ella es más malvada que Epstein(...) Lo que Ghislaine nos hizo a muchos de nosotros es imperdonable FACEBOOK

TWITTER

A su vez, el poder e influencia que tenía la pareja, para ese entonces, ejercieron presión sobre ella en aquél momento.



"Ella es más malvada que Epstein", afirmó en la entrevista. "Lo que Ghislaine nos hizo a muchas de nosotras es imperdonable", añadió.



De acuerdo con declaraciones de la víctima, la mujer la reclutó en el año 2000 con la excusa de ser la masajista del magnate Epstein, pero una vez se encontró ejerciendo las labores por las que fue llamada, terminó siendo obligada a mantener relaciones con ambos (Ghislaine y Epstein).



"Yo solo era un asistente de vestuario en Mar-a-Lago que quería ser masajista. Ghislaine se me acerca con esta increíble oferta y me dice: “Dios mío, eres perfecta. ¡Eres exactamente quien hemos estado buscando! ", yo le dije que no tenía experiencia".



Ella accedió a su oferta y desde el primer día en la mansión de Epstein comenzó su sufrimiento.



"Y lo hice. Esa primera noche en su mansión, el abuso comenzó a suceder", afirmó.



Esa dura etapa de su vida continua atormentándola psicológicamente, por lo que sueña constantemente con ellos y a veces incluso sueña que la abusan, por lo que cada vez que se despierta desea "no tener que vivir tanto en el pasado".



Por el momento, Virginia se siente aliviada por la dedición tomada el miércoles, aunque cree que aún falta un largo camino por recorrer en el caso de la red y quedan más personas por llevar a juicio.



"Es una emoción agridulce porque llevo tanto tiempo luchando. Definitivamente no ha terminado. Hay muchas más personas involucradas en esto. No se detiene con Maxwell. Pero definitivamente es un alivio saber que está fuera de las calles. Y que no importa cuán rico o conectado esté, aún puede ser considerado responsable", señaló al respecto en la revista.

Más noticias:

Piloto de Epstein testifica que Clinton y Trump volaron en jet del magnate

Caso Epstein: Policía británica descarta acciones contra el príncipe Andrés

Magnicidio en Haití, golpes de Estado y lo que sucedió en el mundo

El príncipe Harry perderá un cargo importante

Actor Chris Noth, de 'Sex and the City', acusado de delitos sexuales

Tendencias EL TIEMPO