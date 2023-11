George Santos: ¿por qué planean sacarlo del Congreso y qué tiene que ver con OnlyFans?

El Representante George Santos, del Partido Republicano de Nueva York, es acusado de malversación de fondos de campaña, fraude y violaciones éticas, de acuerdo con un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. La investigación destaca una serie de alegaciones graves, lo que ha llevado al organismo legislativo a recomendar acciones legales por parte del Departamento de Justicia. Entre las acusaciones es que usaba los fondos para financiar su estilo de vida lujoso, pagando servicios como OnlyFans.

La pesquisa del Subcomité de Investigación reveló pruebas sustanciales de que el Representante Santos deliberadamente indujo a su comité de campaña a presentar informes falsos o incompletos ante la Comisión Federal de Elecciones. Además, se le acusa de utilizar fondos de campaña para gastos personales lujosos, realizar conductas fraudulentas en relación con la empresa RedStone Strategies y violar de manera consciente y deliberada la Ley de Ética en el Gobierno con respecto a sus Declaraciones de Divulgación Financiera presentadas ante la Cámara.

Por la gravedad de estas alegaciones, el Comité votó de manera unánime a favor de adoptar el informe del Subcomité de Investigación y referir las pruebas de posibles violaciones de la ley al Departamento de Justicia. Además, el Comité ha respaldado la determinación del Subcomité de que la conducta del Representante Santos merece condena pública, que está por debajo de la dignidad del cargo y ha arrojado deshonra sobre la Cámara de Representantes.

Una investigación del Comité de Ética pone en duda la integridad y responsabilidad de legislador Foto: Instagram @rep.georgesantos

Cuáles son las acusaciones contra el representante George Santos

El informe detalla la situación financiera precaria del Representante Santos, describiéndolo como un candidato endeudado que utilizaba contribuciones de campaña para financiar un estilo de vida lujoso. Esto incluía gastos en casinos, compras en tiendas de alta gama, tratamientos de Botox y pagos a OnlyFans.

Según el informe, el Representante Santos, enfrentando deudas y con una baja puntuación crediticia, dependía de tarjetas de crédito de alto interés para financiar sus hábitos de gasto suntuosos. El Subcomité también destacó depósitos de grandes sumas de efectivo sin explicación, movimientos financieros sospechosos entre diversas cuentas bancarias y retiros significativos en efectivo para fines desconocidos, superando los US$240.000.

El informe del Subcomité expuso un patrón de gastos de comités de campaña en viajes y servicios personales que no parecían representar gastos de campaña legítimos y verificables. Además, se alega que el Representante Santos obstaculizó la investigación del Subcomité al no cooperar, dificultando la verificación de ciertos gastos que no parecían tener relación con la campaña.

Ante estas acusaciones, el Representante Santos respondió a través de X (antes conocido como Twitter) calificando el informe como "sesgado" y "un desprestigioso ataque politizado". Acusó al Comité de Ética de esforzarse "extraordinariamente para difamar a mí y a mi equipo legal sobre mi falta de transparencia (mis facturas legales sugieren lo contrario)".

Entre los gastos detallados en el informe se encuentran un viaje de luna de miel en Las Vegas, unas vacaciones en los Hamptons, visitas a Atlantic City, días de spa y procedimientos cosméticos, compras en tiendas de lujo como Hermès y Sephora, y pagos a OnlyFans. Además, se alega que fondos de campaña fueron utilizados para gastos personales, incluido el alquiler, así como retiros significativos de cajeros automáticos.