Policía involucrado en asesinato de George Floyd quedó libre

Uno de los cuatro ex policías involucrados en el asesinato del afroamericano George Floyd, el pasado 25 de mayo en la ciudad de Mineápolis (Minnesota - EE. UU.), quedó en libertad bajo fianza.



Se trata de Thomas Lane, quien estuvo cerca de Derek Chauvin cuando este le puso la rodilla en el cuello a la víctima y no la dejó respirar.



El diario local 'Star Tribune'⁠ aseguró que el hombre pagó una fianza de 750.000 dólares y salió el pasado miércoles 10 de junio de la cárcel del condado de Hennepin, en la que permanecía desde el día de su captura (3 de junio).⁠



Lane y sus compañeros Alexander Kueng y Tou Thao fueron acusados de complicidad e instigación en la muerte de Floyd. Chauvin, por su parte, fue acusado de asesinato en segundo grado (el que ocasiona el fallecimiento de alguien sin intención mientras se inflige o se intenta infligir un daño y puede ser penado con hasta 40 años de prisión).



"Según los registros carcelarios, Chauvin, Thao y Kueng permanecen en prisión", agregó el medio.



Derek Chauvin, el acusado de asesinato en segundo grado. Foto: Archivo particular

En un principio, a Lane se le había fijado una fianza de 1 millón de dólares sin condiciones, pero terminó aceptando el monto que pagó y las reglas que le pusieron.



"Le harán seguimiento constante, no puede tener ni usar armas y no puede participar en ninguna actividad policial", manifestó 'ABC News'.



Earl Gray, el abogado del acusado, le confirmó al 'Star Tribune', que presentará una moción para desestimar los cargos contra su cliente



"El próximo 29 de junio, el ex agente deberá presentarse ante la corte, para una nueva audiencia", complementó el medio.



De Lane se sabe que tiene 37 años y llevaba cuatro días como policía cuando ocurrió el asesinato. No obstante, algunos medios revelaron su historial judicial.



El diario británico 'The Sun', por ejemplo, aseveró que fue judicializado en siete ocasiones por infracciones de tránsito, obstrucción a la justicia y destrucción de propiedad privada, entre otros.

Una vez fue capturado por la muerte de Floyd, señaló que le pidió a Chauvin no presionar el cuello del fallecido, pero que no le hizo caso.



A Thao y a Kueng también se les fijó una fianza de 1 millón de dólares o 750.000 con condiciones. La de Chauvin es de 1,25 millones de dólares.



La muerte de Floyd, de 46 años, detonó una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos desde finales de mayo.



Algunas de las protestas han generado desórdenes y saqueos, por lo que más de 40 ciudades del país han decretado toques de queda.

En Estados Unidos han salido a protestar por el racismo y el abuso policial. Foto: AFP

Tendencias EL TIEMPO