Revelan la cruel frase que policía le dijo a Floyd mientras lo ahogaba

“No puedo respirar”, fueron las palabras que George Floyd les dijo más de 20 veces a los oficiales de la policía de Minneapolis (Estados Unidos) minutos antes de que lo asesinaran. Así quedó consignado en una transcripción del caso que se reveló hace poco y que coincide con los apartes de distintos videos y publicaciones que se conocieron en semanas pasadas.



El texto, de más de 80 páginas, es un recuento de las transcripciones tomadas de los videos de la cámara corporal de Thomas Lane, uno de los cuatro policías presentes durante el arresto de Floyd, que ha hecho uso de este recurso para desestimar los cargos en su contra.

De acuerdo con el medio ‘The New York Times’, la evidencia reciente ofrece una imagen más clara de cómo fueron los últimos momentos en la vida de Floyd, así como el diálogo que mantuvo con el principal responsable de su deceso, Derek Chauvin.

“Me vas a matar, hombre”, dijo el afroamericano después de que lo esposaron y lo inmovilizaron en el suelo.



Las transcripciones revelan que el expolicía que se arrodilló en el cuello de Floyd, de 46 años, durante 8 minutos le gritó: “Deja de hablar. Deja de gritar. Se necesita un montón de oxígeno para hablar”, en respuesta a sus súplicas.

Asimismo, el texto señala que Chauvin se negó en dos ocasiones a la petición de colocar al hombre de costado y no boca abajo que le hizo su compañero Thomas Lane, un oficial novato de 26 años y el encargado de sostener las piernas de Floyd durante el arresto.



“Lane no tenía ninguna base para creer que Chauvin estaba equivocado al tomar esa decisión”, escribió su abogado Earl Gray como justificación de que no existe causa probable para involucrarlo en el caso.

"No puedo creer esto mamá, te amo. Te amo. Dile a mis niños que los amo"

TWITTER

El documento también detalla que Floyd cooperó con los agentes al inicio del arresto, disculpándose repetidamente con ellos después de que se acercaron a su auto estacionado.



Antes de estar en el suelo, el hombre también advirtió a los oficiales que se encontraba en apuros físicos al sufrir de claustrofobia y que no se sentía cómodo subiendo a la patrulla.



“Tengo miedo, hombre”, "No puedo creer esto mamá, te amo. Te amo. Dile a mis niños que los amo", “No puedo respirar”, son algunas de las frases que pronunció George Floyd antes de perder el conocimiento.

Según información del mismo medio, las transcripciones indican que una ambulancia, llamada al principio del encuentro, no respondió de inmediato. El texto también sugiere que Chauvin solo retiró su rodilla del cuello de la víctima cuando un paramédico lo empujó.



Junto con estos dos agentes que participaron en la detención de Floyd, se encontraban los oficiales Alexander Kueng y Tou Thao. Los cuatro miembros de la Policía de Minneapolis fueron destituidos y arrestados.



Chauvin enfrenta varios cargos en su contra, incluyendo homicidio en segundo grado, mientras que los otros tres expolicías están acusados de ayudar e instigar el asesinato.

Gran parte de lo que se sabía sobre los últimos momentos de Floyd provenía de los videos de los espectadores que lograron capturar el momento, el cual tuvo lugar el pasado 25 de mayo.



La muerte de George Floyd, a manos de la policía, impulsó una serie de protestas en contra de la brutalidad policial y la injusticia racial. El movimiento que comenzó en el estado de Minnesota (Estados Unidos) se expandió en poco tiempo alrededor de todo el país e incluso impulsó protestas en otras partes del mundo.



Muchos de los manifestantes se unieron a la causa bajo el lema ‘Black Lives Matter’ (las vidas negras también importan), poniendo el foco también en la desigualdad y las diferencias de oportunidades que aún existen entre personas de distintas razas.



Tendencias EL TIEMPO