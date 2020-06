Quiénes son las personas armadas que intimidan en protestas de EE. UU.

Desde el pasado 25 de mayo, día en el que George Floyd fue víctima de abuso policial y murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, luego de que un ex agente se le sentara encima, en Estados Unidos se han registrado varias manifestaciones.



La gente, en masa, ha salido a las calles de las ciudades más importantes del país para protestar contra el racismo y el accionar de la fuerza pública hacia la comunidad afroamericana.



(Lea también: Revelan nuevos detalles de autopsia de George Floyd: tuvo coronavirus).

Si bien las jornadas empezaron pacíficas, con el pasar de los días se han ido tornando violentas: enfrentamientos, saqueos, robos, destrucción, ataques a la prensa, amenazas…



En ese contexto de ‘caos’ han aparecido personas fuertemente armadas y, tras casi 15 días de manifestaciones, reportes de medios locales aseguran que algunos de estos individuos pertenecerían a grupos de diversa índole que estarían infiltrándose.



Otros, por su parte, solo serían hombres y mujeres del común que, avalados por la Segunda Enmienda, estarían defendiendo sus negocios y barrios de quienes vandalizan.



(Le puede intetesar: Kanye West le pagará la universidad a la hija de George Floyd).

¿Infiltrados?

Informes de prensa y algunas autoridades estadounidenses han señalado a grupos extremistas de estar infiltrando las manifestaciones para su beneficio.



Puntualmente, se habla de anarquistas, extremistas de derecha e izquierda y de supremacistas blancos.



Uno de los primeros de los que se habló fue del movimiento Antifa, que hace referencia a antifascistas y al que el presidente Donald Trump señaló de estar vinculado directamente con la violencia, por lo que lo tiene la intención de incluirlo en la lista de grupos terroristas.

Según el medio ‘La voz de América', “Antifa es un movimiento de corte anarquista que no tiene jerarquización (…) La organización de derechos humanos Southern Poverty Law Center asegura que no promueve el odio basado en raza, religión, etnicidad, orientación sexual o identidad de género”.



“Su meta es anular a los grupos fascistas, racistas, neonazis y de extrema derecha, reventando sus manifestaciones y evitando que promuevan o hagan gala de sus posturas supremacistas, contrarias a las minorías, a las mujeres o a los miembros de la comunidad Lgbti”, agregó la agencia de noticias ‘EFE’.



(Lea también: Ola de protestas en el mundo por asesinato de George Floyd).

Uno de los grupos identificados es los Boogaloo Boys, que tiene facciones con ideologías muy diferentes: hay de izquierda, de derecha, anarquistas y supremacistas blancos FACEBOOK

TWITTER

También se comentó sobre los Boogaloo Boys, una organización que está formada por personas que solo tienen dos cosas en común: el gusto por las armas y el deseo de una segunda guerra civil en Estados Unidos.



“El grupo tiene facciones con ideologías muy diferentes: hay de izquierda, de derecha, anarquistas y supremacistas blancos”, informó ‘CNN’.



‘The Washington Post’ dijo que sus miembros han participado en manifestaciones en ciudades como Mineápolis, Salt Lake City, Dallas y Atlanta, y que, normalmente, se les distingue por sus armas y las camisas hawaianas que usan.



El pasado sábado 30 de mayo, tres de ellos fueron capturados en el estado de Nevada. Los identificaron como Stephen Parshall, de 35 años; Andrew Lynam, de 23; y William Loomis, de 40, y fueron acusados de incitar a la violencia y de conspiración terrorista.



“Quieren promover una guerra civil y el colapso de la sociedad”, aseguró sobre los Boogaloo Boys el fiscal federal de Nevada, Nicholas Trutanich.



(Le puede interesar: 'Ser un policía violento y agresivo es la norma en EE.UU.' James Nolan).

Según las autoridades y medios locales, los grupos que se habrían infiltrado en las protestas van desde extremistas de derecha e izquierda hasta anarquistas y supremacistas blancos. Foto: AFP

Otro grupo es el denominado los Aceleracionistas, que estaría conformado por supremacistas blancos de extrema derecha que asisten a las manifestaciones para atacar a la población afroamericana.



“Su objetivo sería agravar las tensiones étnicas y provocar una guerra racial", comentó la cadena ‘Univisión’.



Sobre los Aceleracionistas se supo que algunos de ellos manejaban una cuenta en Twitter en la que se hacían pasar como miembros del movimiento Antifa y hacían llamados a la violencia.

El porte de armas

Además de estos grupos que buscarían manipular las protestas para sus propios intereses radicales, hay otra gente que ha intimidado con rifles de asalto, pistolas, bates, entre otras, para cuidar lo que tienen durante las protestas.



“Así es como recuperas un barrio. Si no crees en la Segunda Enmienda, es momento de hacerlo, es muy real”, dice un hombre en la ciudad de Filadelfia (Pensilvania), en uno de los tantos videos que se han viralizado en redes.



A lo que hace referencia con sus palabras es al derecho, incluido en la constitución estadounidense, del porte de armas.

Las armas son para asustar a los saqueadores. Me costó mucho llegar a donde estoy y no lo voy a perder por alguien más FACEBOOK

TWITTER

Uno de los casos más populares de este tipo de personas y de este tipo de defensa es el que se ha registrado en el restaurante de comida rusa Pushkin, ubicado en la ciudad de San Diego (California).



Según el medio local ‘The San Diego Union-Tribune’, todas las noches de estas últimas semanas, un grupo de hombres, con escopetas y pistolas, se para afuera del local para protegerlo por si hay desmanes.



(Lea también: Cambian nombre de calle frente a la Casa Blanca a 'Black Lives Matter').



“Las armas son para asustar a los saqueadores. Me costó mucho llegar a donde estoy y no lo voy a perder por alguien más”, le dijo al medio dijo Ike Gazaryan, el propietario.



Tendencias EL TIEMPO