Juicio por muerte de Floyd: arranca la histórica audiencia en EE. UU.

El juicio al policía acusado de matar a George Floyd entra en su fase decisiva este lunes en Mineápolis casi un año después de la muerte de este afroestadounidense, que provocó una protesta histórica contra el racismo en Estados Unidos y en todo el mundo.



(Lea también: Estados Unidos reabre sus heridas de justicia racial con el caso Floyd)

Lunes 29 de marzo

9:00 a. m. Familiares de George Floyd

se arrodillan 8 minutos 46 segundos Los allegados a George Floyd se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos para rendir homenaje a este afroestadounidense muerto por asfixia bajo la rodilla de un policía, cuyo juicio se abre este lunes en Minneapolis.



8:30 a. m. Palabras del abogado de Floyd El juicio por el asesinato de George Floyd es "un referéndum" sobre la justicia en Estados Unidos, dijo el abogado de la familia del afroestadounidense, cuya muerte desató una ola de antirracismo mundial.

Derek Chauvin, el hombre acusado por la muerte de Floyd. Foto: Archivo particular

Detalles del juicio

Derek Chauvin, de 45 años, de los cuales estuvo 19 en el Departamento de Policía de Mineápolis, está acusado de asesinato y homicidio involuntario. El 25 de mayo de 2020 Chauvin apretó con su rodilla durante casi nueve minutos el cuello de Floyd, que estaba inmovilizado en el suelo y esposado.



El calvario de Floyd fue filmado y subido a internet por un transeúnte. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y llevaron a que multitudes salieran a las calles de Nueva York, Seattle, París o Sydney para denunciar el racismo y la violencia policial contra las minorías.



"¿Cómo alguien puede mirar este video y decir que Derek Chauvin no cometió un acto criminal que acabó en la muerte de George Floyd?", se preguntó el domingo ante la prensa Ben Crump, abogado de la familia ,Floyd, denunciando "una ejecución cometida a plena luz del día".



Un famoso abogado afroestadounidense de esta gran ciudad del norte de Estados Unidos, Jerry Blackwell, hablará en nombre de la fiscalía a partir de las 9 a.m. locales, en un edificio público transformado en un campamento atrincherado para este proceso excepcional que debería durar tres o cuatro semanas.



Las autoridades han pedido calma y que las manifestaciones previstas desde la mañana del lunes ante el tribunal sean "pacíficas".



Los fiscales intentarán demostrar que Derek Chauvin, que comparecerá libre, mostró desprecio por la vida de George Floyd al mantener la maniobra a pesar de que el afroestadounidense había dicho veinte veces "No puedo respirar" y luego se desmayó.



(Lea aquí: Florida avala proyecto de ley que blindará a la Policía en protestas)



Eric Nelson, el abogado de Chauvin, intentará probar, en cambio, que el oficial de policía, que se declara inocente, siguió los procedimientos autorizados para controlar a un sospechoso y que no es responsable de la muerte de Floyd.

Reformas en profundidad

Floyd, que tenía 46 años y padecía problemas de salud, habría sucumbido, según Nelson, a una sobredosis de fentanilo, un potente opiáceo cuyos rastros se encontraron en su cuerpo en la autopsia.



"Lo que mató a George Floyd fue una sobredosis de fuerza excesiva", respondió Ben Crump el domingo. Debido a la pandemia, el juicio se llevará a cabo sin público, pero las audiencias se transmitirán en vivo y muchos estadounidenses las seguirán de cerca. Se espera el veredicto para fines de abril o principios de mayo.



Los doce jurados deberán pronunciarse por unanimidad. De lo contrario, el juicio se considerará nulo. Este escenario, o una absolución, podrían desencadenar nuevos disturbios en Minneapolis, luego de los que estallaron a fines de mayo.



"Oramos para que se haga justicia por George Floyd, que se responsabilice penalmente a Derek Chauvin y que esto establezca un nuevo precedente en Estados Unidos", dijo Ben Crump.



(En otras noticias: Tras definir el jurado para el caso Floyd, ya hay fecha para el juicio)



Los juicios a agentes de policía por actos de violencia cometidos en el desempeño de sus funciones son de hecho muy raros y las condenas lo son aún más. El ayuntamiento de Mineápolis, que decidió reformar en profundidad la policía, acordó a mediados de marzo pagar 27 millones de dólares por daños y perjuicios a la familia de Floyd para poner fin a su denuncia civil.



"Tengo un gran vacío en mi corazón, no se puede llenar, no se puede llenar con ninguna cantidad de dinero. Queremos una condena", dijo el domingo Philonise, hermano de George Floyd.



El abogado de Chauvin criticó el acuerdo, que dijo que podría influir en los miembros del jurado. También debido al covid, los otros tres policías involucrados en la tragedia, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, serán juzgados en agosto por "complicidad en asesinato".



AFP

