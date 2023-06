El general ruso Sergei Surovikin, considerado el enlace entre el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y el presidente ruso, Vladimir Putin, tenía conocimiento de los planes del líder de los mercenarios de rebelarse contra la cúpula militar rusa, informó este miércoles el diario The New York Times ( NYT).



El rotativo, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, indicó que la inteligencia norteamericana trata de establecer qué apoyo tenía el líder mercenario dentro de la jefatura del ejército ruso y si Surovikin ayudó a planificar su rebelión del pasado fin de semana, que supuso la mayor amenaza que ha afrontado Putin en los 23 años que lleva en el poder.

Surovikin, que comandó las tropas rusas en Ucrania, es un jefe militar respetado que ayudó a apuntalar las defensas de su país en las líneas de batalla tras la contraofensiva ucraniana del año pasado, según los analistas que cita el New York Times.



El jefe militar fue sustituido en enero al frente de las fuerzas de su país, pero mantuvo su influencia en la dirección de las operaciones bélicas y sigue siendo popular entre las tropas, agregó el diario neoyorquino.



Los funcionarios estadounidenses han encontrado también indicios de que otros generales rusos pudieron haber apoyado igualmente el intento de Prigozhin de forzar un cambio en el liderazgo del Ministerio de Defensa y consideran que el jefe de Wagner no se habría sublevado a menos que creyera que otros en posiciones de poder acudirían en su ayuda.



Militares de Wagner bloquearon las calles de Rostov del Don. Foto: EFE

Si Surovikin estuvo involucrado en la rebelión, sería la última señal de las luchas internas dentro de la cúpula militar rusa desde el inicio de la guerra en Ucrania y podría indicar una fractura más amplia entre los partidarios de Prigozhin y los principales asesores militares de Putin: el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, agrega el diario.



Las fuentes citadas por el New York Times aseguran que de confirmar Putin que el general Surovikin tenía conocimiento de los planes de rebelión y no lo comunicó, pudiera no tomar represalias en su contra, ya que parece decidido a culpar del motín únicamente a Prigozhin.



El diario asegura, no obstante, que a los funcionarios estadounidenses les interesa difundir información que socave el prestigio del general Surovikin, al que consideran más competente y despiadado que otros miembros del mando, y cuya destitución beneficiaría a Ucrania.

Rusia tacha la acusación de 'especulación'

Este miércoles, Rusia calificó de "especulación" las publicaciones de que el general ruso Serguéi Surovikin conocía de antemano los planes de la sublevación del jefe del Grupo Wagner.



"En torno estos acontecimientos habrá ahora muchas especulaciones y conjeturas. Creo que esto es uno de tales ejemplos", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Miembros del grupo Wagner se preparan para regresar a su base en Rostov del Don. Foto: AFP

El jefe del Grupo Wagner, que argumentó que su rebelión tenía como objetivos desbancar al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor General, Valeri Guerásimov, como responsables del desastre militar en Ucrania, ha tenido, en cambio, palabras muy elogiosas para con Surovikin, apodado " general Armagedón".



El pasado sábado, cuando la sublevación de Prigozhin estaba en marcha, Surovikin publicó un video con un llamamiento a los wagneritas a poner fin a la rebelión y volver a sus cuarteles. Según del canal de Telegram Rybar, administrado por un grupo que se define como equipo de expertos militares rusos, la sublevación de Prigozhin ha desatado una purga en las Fuerzas Armadas.



"Investigadores y representantes del Servicio Federal de Protección (responsable de la seguridad de Putin y alto cargos del país) entrevistan a jefes de órganos de mando militar y a comandantes de unidas", publicó este miércoles Rybar.



El canal asegura que esta situación se observa en todas las ramas de las Fuerzas Armada y añade: "A Surovikin no se le ve desde el sábado; no se sabe a ciencia cierta donde está el ' general Armagedón' y circula la versión de que está siendo interrogado".

EFE

