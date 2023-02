El nombre de Genaro García Luna no pasaba desapercibido hace unos años en la opinión pública mexicana. Entre 2006 y 2012, este ingeniero de formación ocupó el alto cargo de secretario de Seguridad Pública bajo la administración del entonces presidente Felipe Calderón.



Desde ese cargo, García Luna impulsó un agresivo combate al narcotráfico en su país, que incluyó la participación del Ejército y que, según se estima, dejó más de 250.000 muertos. La llamada 'guerra contra el narco' pareció poner contra las cuerdas a los carteles de la droga. Pero con los años se han conocido detalles que han hecho cuestionar ese relato oficial.



Al término de la administración de Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida, en Estados Unidos, donde residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019. El proceso en su contra es una suerte de secuela al llamado "juicio del siglo" contra 'El Chapo' Guzmán entre 2018 y 2019, que concluyó con una condena a cadena perpetua contra el capo mexicano de la droga.



Fue precisamente durante el proceso contra Guzmán cuando se conocieron algunos testimonios que vincularon a García Luna con las actividades del cartel de Sinaloa.



El hombre que alguna vez fue considerado en México como el líder de la guerra contra los carteles de la droga enfrenta hoy, a sus 54 años, un juicio en el que se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos del grupo liderado por 'El 'Chapo' para llevar cocaína a Estados Unidos mientras ocupaba altos puestos de seguridad, especialmente el de secretario de Seguridad Pública.



El juicio encara este miércoles sus últimas horas antes de que los doce miembros del jurado decidan si García Luna es culpable o inocente. Estos han sido los principales protagonistas dentro y fuera del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, donde por primera vez en la historia se juzga a un alto exfuncionario mexicano por narcotráfico.



Genaro García Luna

Durante el juicio contra el 'Chapo', un exmiembro del cartel de Sinaloa dijo que se había encargado de entregarle maletas a García Luna con al menos 6 millones de dólares en efectivo en 2005, 2006 y 2007.



Fiscales estadounidenses acusan al exfuncionario mexicano de haber aceptado el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Sinaloa introdujo en Estados Unidos entre 2001, cuando él fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigación de México (AFI), y 2012, cuando fue cesado como secretario de Seguridad Pública.

Genaro García Luna. Foto: Cortesía @Reporte_Indigo

Según la Fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder. El gobierno estadounidense alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización criminal desde enero de 2001.



En total, el exsecretario de Seguridad enfrenta cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a una organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018. Él se declara inocente de todos los cargos.



Su defensa ha argumentado que la Fiscalía no posee ninguna prueba física (audios, fotos o documentos) que lo incriminen y que los principales testigos son criminales y narcotraficantes que buscan, además de una reducción de penas, cobrar venganza contra el hombre que lideró la lucha antiterrorista en México.



No obstante, de probarse las acusaciones, García Luna podría pasar entre diez años y el resto de su vida en la cárcel. La sentencia, en todo caso, dictaminará hasta qué punto el crimen organizado se infiltró en la cúspide del poder mexicano durante una de las épocas más cruentas de la guerra entre el Estado y el narco en ese país.



Durante este juicio, que ha durado tres semanas aunque se vaticinaba que serían al menos unas ocho, también fueron señalados varios colaboradores del exsecretario, como Luis Cárdenas Palomino, el ex jefe de la División de Investigación de la Policía Federal Armando Espinoza de Benito y los policías Iván Reyes, Víctor Garay y Ramón Pequeño.

Linda Cristina Pereyra

Quien no se ha perdido ninguna de las sesiones del juicio contra García Luna es su esposa, Linda Cristina Pereyra, quien, de hecho, rindió testimonio este martes, horas antes de que finalice el proceso. En su comparecencia, Pereyra justificó los bienes y los ingresos adquiridos por ella y su esposo, desde que se conocieron en 1989.



Pereyra, que compareció como el único testigo de la defensa, subrayó que en 2012, cuando García Luna dejó su puesto tras el cambio de Gobierno, poseían en México una vivienda en Ciudad de México y una casa de campo, además de dos restaurantes. También reconoció que tenían dos motos Harley Davidson y dos Ford Mustang, además de un vehículo Land Rover, el cual, dijo, apenas usaban por cuestiones de seguridad.



A preguntas del abogado Florian Miedel, Pereyra explicó la evolución de estos ingresos y la adquisición de bienes inmuebles, desde que se conocieron y posteriormente se casaron en 1995. Según su relato, el patrimonio familiar creció de una manera natural y orgánica mediante la compraventa de bienes y negocios, como una papelería o una tienda de artículos de fiesta.

Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Linda Cristina Pereyra. Foto: EFE

Pereyra insistió en que la familia recurrió a la solicitud de hipotecas y préstamos y que su esposo fue ascendiendo y ganando más dinero y que tuvo acceso a un bono, a un crédito gubernamental e incluso recibió 2,7 millones de pesos (aproximadamente 145.000 dólares al cambio actual) al finalizar sus funciones como director de la Agencia Federal de Investigación en 2006, justo antes de ser designado secretario de Seguridad Pública.



En su turno, la Fiscalía intentó sin éxito demostrar que la familia García Luna había mentido en sus declaraciones patrimoniales, y trató de preguntarle a Pereyra sobre sus posesiones en Miami, lo que fue rechazado por el juez Brian Cogan, que preside el caso. En el proceso, la Fiscalía ha insistido en el lujo que caracteriza a los narcotráficantes, fruto de los copiosos beneficios obtenidos con sus negocios ilícitos.



Tras concluir su testimonio y regresar a su asiento en la sala, García Luna, como ha hecho durante cada sesión, le lanzó un beso y le dijo que la amaba. Pereyra acudió este martes acompañada por su hija Luna, quien también estuvo presente el 23 de enero, cuando la defensa y la Fiscalía pronunciaron sus argumentos iniciales.

Los testigos estrella: 'Rey Zambada', 'El Grande' y 'Lobo Valencia'



En las tres semanas que lleva el juicio se ha escuchado a una veintena de testigos que han descrito a García Luna como un miembro activo del cartel de Sinaloa. Pero tres han sido los testimonios más contundentes.



El más reciente se conoció el lunes de esta semana. Se trata del narcotraficante Jesús 'El Rey' Zambada García, quien fue precisamente el que mencionó en noviembre de 2018 a García Luna durante el juicio contra 'El Chapo'. En esta ocasión, aseguró que pagó al menos cinco millones de dólares en 2006 a García Luna cuando este dirigía la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). 'El Rey' declaró que hizo dos pagos, uno de tres millones de dólares y otro de dos millones de dólares, al exsecretario en un restaurante, a través del abogado Oscar Paredes, quien trabajaba también para el cartel de Sinaloa.



El 'Chapo' (izquierda) y Jesús Zambada García, alias 'El Rey' (derecha). Foto: AFP

Zambada describió a Paredes como el encargado de mantener los contactos con los responsables de las instituciones gubernamentales y de pagar sobornos a altos cargos. Según el narcotraficante, Paredes le dijo que ya se hablaba de que García Luna iba a ser nombrado nuevo secretario de Seguridad Pública con la llegada del Gobierno de Felipe Calderón y que era importante hablar con él para conseguir protección para Ismael Zambada García, alias 'El Mayo', uno de los líderes del cartel de Sinaloa y hermano de 'El Rey'. Este lunes en su testimonio, 'El Rey' comentó que sabía que desde la organización le pagaban unos 1,5 millones de dólares mensuales a García Luna.



Otros dos testimonios contundentes contra el exsecretario han sido los de los también narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, alias 'El Grande', y Oscar Nava 'El Lobo' Valencia.



El Grande, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, líder del cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna y afirmó que estos suponían "la mejor inversión que tenían" en el cartel de Sinaloa, porque gracias a ellos traficaban a sus anchas y expandían su territorio sin temor a ser detenidos. El Lobo, entre tanto, fue también uno de los testigos que aseguró haber tratado en persona a García Luna y haberle entregado en una reunión dos millones y medio de dólares y medio millón previamente, a través de Cárdenas Palomino, para conseguir dicha cita.



El exfuncionario corrupto Héctor Villarreal aseguró que en una reunión en la que él estaba presente, García Luna le pidió al exsecretario de Finanzas del estado mexicano de Coahuila, Humberto Moreira, que le pusiera en contacto con el diario El Universal, con la intención de pagarle dinero a cambio de limpiar y proteger su imagen.



Además, otros testigos, como Israel Ávila, excontable del capo mexicano Mario Pineda Villa, o el exfiscal del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, alias 'El Diablo', también vincularon a García Luna con el narcotráfico, aunque ambos reconocieron no haber tratado con él en persona.



Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Genaro García Luna. Foto: EFE

El cartel de Sinaloa

A través de los testimonios de las personas que han pasado por la tarima, no solo se ha contado la supuesta relación de García Luna con el cartel más poderoso de México sino las redes tejidas por los narcotraficantes para introducir cocaína en Estados Unidos y sus luchas internas en las que, según varios testimonios, el exsecretario fue una pieza más.



Por 'El Mayo', la DEA ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Foto: DEA

Las historias mostraron a un poderoso cartel que se extendió bajo la protección del exsecretario de Seguridad Pública, y que estaba compuesto por diferentes líderes, entre lo que se mencionó a 'El Chapo', Ismael 'El Mayo' Zambada, Juan José Esparragoza (alias El Azul), los Hermanos Beltrán Leyva, Nacho Coronel, o Vicente Carrillo, líder del clan del cartel de Juárez.



Dos de ellos, 'El Chapo' y Arturo Beltrán Leyva, han estado en boca prácticamente de todos los testigos durante las tres semanas de juicio.



De hecho, en 2008 estalló un conflicto tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva de la que sus hermanos responsabilizaron a 'El Chapo'. En esta lucha, García Luna supuestamente tomó partido en favor de la facción de 'El Chapo' y 'El Mayo' Zambada, contra los Beltrán Leyva y sus socios.

El expresidente Felipe Calderón

De todos los nombres de funcionarios, responsables o medios de comunicación que distintos testigos han vinculado con el entramado de la droga y la corrupción, el del expresidente Felipe Calderón ha sido el más sonado.

Facebook Twitter Linkedin

Felipe Calderón. Foto: Prensa Universidad de América.

Fue mencionado una sola vez, por 'El Diablo', quien oyó de boca del entonces Gobernador del Estado de Nayarit, Ney González, que este último se había reunido con Calderón y García Luna en México y que el mensaje era que había que tomar partido por 'El Chapo', en lugar de por los Beltrán Leyva.



Édgar Veytia, 'El Diablo', no ofreció más detalles sobre las declaraciones de González ni sobre las circunstancias de dicha reunión, pero la sola mención de Calderón provocó la inmediata reacción del exmandatario mexicano que escribió en Twitter: "Niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo el testigo Veytia".



Y es que desde el primer día del proceso, analistas anticiparon el peligro que se cernía sobre la imagen de Calderón. Y no es para menos. García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante la administración de Calderón: él era su mano derecha para garantizar la seguridad de México. "Señor Presidente, la Policía Federal ha detenido a más de 90.000 presuntos responsables de diversos delitos. Destacan 2.720 vinculados con estructura de mando del narcotráfico", aseguró el exsecretario cuando concluyó sus funciones en el cargo, en 2012, y a quien ahora se le acusa de beneficiar al cartel de Sinaloa.



A esto se suma que una encuesta de la agencia Enkoll reveló esta semana que el 84 % de los mexicanos consultados opina que Calderón también tendría que ser investigado por vínculos con el narcotráfico.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL