El exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna fue declarado este martes culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Tras la deliberación, los doce miembros del jurado lo han considerado culpable de cinco cargos por unanimidad.



García Luna, de 54 años, ha sido declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.



El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.



El juez Brian Cogan anunció que dictará sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana.



García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).



Desde 2012 vive en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viaja habitualmente a México. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.) y estuvo en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.



La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón. FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno mexicano celebró este martes que el exsecretario haya sido declarado culpable por un jurado estadounidense de los cinco cargos por los que se le juzgó, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.



"La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón (presidente entre 2006 y 2012). Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca", dijo el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en su cuenta de Twitter.



Esta misma mañana, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado un exhausto seguimiento al caso desde sus ruedas de prensa diaria, aseguró que "no dejará" el caso tras el veredicto del jurado.



Tampoco descartó que México solicite a Estados Unidos su extradición, pues dijo que existen "denuncias penales" contra él.



Además, López Obrador lamentó que en el juicio no se tuviese en cuenta la demanda civil que su Gobierno interpuso en 2020 en Florida para reclamar 700 millones de dólares que, alegó, García Luna obtuvo de forma ilegal de recursos públicos. Y recordó la importancia del juicio, pues pone la lupa sobre Calderón, uno de sus grandes rivales políticos.



Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece Genaro García Luna. Foto: EFE

La otra causa en Estados Unidos

García Luna afronta además en Miami una demanda civil por lavado de fondos "robados" con la que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares. Esa cifra es la mencionada por el Gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida.



La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como "participante principal" de una "compleja" red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.



Esta acción legal está oficialmente "inactiva" desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en los tribunales federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL