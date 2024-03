Ganó la lotería de Estados Unidos, pero no pudo cobrar el premio por un error

ganar el premio mayor de US$50.000 en la lotería Pick 5 de Maryland, Estados Unidos. El hombre Un hombre, identificado como Alex, experimentó una mezcla de emociones alEl hombre no pudo cobrar el premio debido a un error , luego de probar suerte en el juego por sugerencia de un amigo conocido por su buena fortuna.

Incluso dejó que el cajero de la gasolinera eligiera los números por él. "No esperaba ganar nada", comentó Alex a The Sun. Al revisar su boleto en la gasolinera, le informaron que no podían pagarle el premio en ese lugar.

La falta de información precisa sobre el monto del premio y la negativa a pagarlo en el establecimiento donde compró el boleto generaron dudas en Alex, quien incluso pensó que el billete podría estar defectuoso. Decidido a obtener respuestas, se dirigió a un casino cercano. Allí, después de escanear su boleto, le confirmaron la gran noticia de que había ganado US$50.000.

¿Cuáles son las reglas para cobrar los premios de la lotería en Estados Unidos?

reglas de la lotería de Maryland, que establecen que los premios superiores a US$600 deben cobrarse en la sede central de la lotería, no en los puntos de venta. Alex, quien se describe como un jugador novato, luego de conocer que podrá retirarlo, reveló que planea usar su premio para saldar deudas y agasajar a su esposa. En este caso, el problema fue por las, que establecen que, no en los puntos de venta. Alex, quien se describe como un jugador novato, luego de conocer que podrá retirarlo, reveló que planea usar su premio para saldar deudas y agasajar a su esposa.

Para los ganadores de grandes premios en juegos como Powerball y Mega Millions, la decisión de cómo recibir el premio puede ser crucial y modificar notoriamente su vida. Tienen la opción de recibir el monto total en un solo pago (suma global) o en pagos escalonados a lo largo de 30 años (anualidad).