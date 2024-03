Ganó la lotería de EE. UU. sin acertar un solo número, solo por esta desconocida regla

Estados Unidos, ganó en la lotería de Todo o Nada un premio de US$250.000 debido a una inusitada regla que determina como ganador a aquel que acierta los 12 números sorteados o, en segunda instancia, no acierta ninguno. Una mujer en Texas debido a una inusitada regla que determina como ganador a aquel que acierta los 12 números sorteados o, en segunda instancia, no acierta ninguno.

La suerte algunas veces toca la puerta de una manera extraña, así como sucedió con la mujer identificada como An M., que obtuvo el premio en la lotería texana por no acertar ningún número. Aunque a simple vista parezca fácil, las probabilidades de ganar el sorteo son de una entre 2'704.156, según informó el medio The Sun.

En declaraciones con la prensa, la mujer reveló que donará parte de su dinero a un refugio de animales, y aseguró que, en caso de obtener el premio mayor en el futuro, reconstruirá Winne Berry, un reconocido refugio animal. "Pagaré sus gastos durante los próximos dos años para que lo gestionen", remarcó.

La lotería de Texas entregó US$12.900.000.000 en premios desde su creación en la década de 1990. Foto:iStock Compartir

Al ganar el premio, An M. explicó que compró los boletos por el sitio oficial de Lotto.com, que actualmente está disponible en ocho Estados distintos del país (Arkansas, Colorado, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Texas, Ohio y Oregon), y contribuye a los programas sociales de Texas

Desde su creación en el año 1992, la lotería de Texas repartió premios por US$12.900'000.000, por lo que casi 2.000 ciudadanos se convirtieron en millonarios desde entonces. En ese sentido, 1.969 jugadores ganaron más de US$1'000.000, mientras que 229 jugadores se hicieron con más de US$10'000.000, de acuerdo a los datos oficiales de la lotería del Estado sureño.

¿Cómo puede utilizar estrategias para ganar la lotería?

Aunque la mujer ganadora del importante premio fue beneficiada por la inusual regla de la lotería, azar y misterio, existen estrategias que usan los jugadores para contar con mayores probabilidades. Una de ellas es elegir números aleatorios, sin basarse en fechas específicas, para intentar diferenciarse de las elecciones del resto de participantes.

Puede también participar en grupos de juego, en donde al comprar más billetes aumentan sus posibilidades de ganar, o bien investigar resultados anteriores para determinar un patrón en los números que más salieron, y descartar o apostar a los que menos salieron.