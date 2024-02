Ganó la lotería de EE. UU. por un simple 'truco rápido' que aplicó en la tienda

Mediante la perseverancia, un hombre en Estados Unidos logró llevarse un enorme premio. Luego de comprar un boleto de lotería y no obtener ninguna recompensa, no se rindió y volvió a intentarlo. ¿El resultado? Consiguió un premio con una cantidad de seis cifras.

De acuerdo con información del diario The Summer Item, ganar la lotería tiene una probabilidad de 1 entre 936.000, y este afortunado hombre ya forma parte del exclusivo grupo de ganadores del juego Max Money en Estados Unidos.

El hombre ganó US$300.000 en la lotería de Estados Unidos



La historia comenzó cuando una persona, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad, decidió comprar un billete para participar en la lotería de Estados Unidos. Sin embargo, todo indicaba que la suerte ese día no estaba de su lado, pues no obtuvo ningún premio.

Aunque muchos se hubiera rendido después de este punto, este hombre decidió darle un giro inesperado a la historia y como parte de un truco rápido, fue a la parada de la esquina #118 en S. Guignard Drive en Sumter, Carolina del Sur. Después de que su primer boleto no ganó, compró otro ticket.

Raspó la boleta y resultó ser el ganador del premio mayor. La cantidad que obtuvo fue de US$300.000 y el boleto lo compró en la gasolinera/tienda de conveniencia Corner Stop, informó la Lotería de Educación de Carolina del Sur.

Un hombre ganó US $ 300, 000 en la lotería y pagó su casa. Foto: iStock

El afortunado hombre dijo que lo primero que hizo con su nueva fortuna inesperada fue pagar su casa, según dio a conocer The Sun. Por otro lado, no reveló ningún otro plan para gastar el dinero, pero se sabe que la tienda donde adquirió el ticket ganador recibió una comisión de US$3.000 por vender el boleto.