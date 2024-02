Ganó la lotería de EE. UU., pero perdió su premio por una publicación de Facebook

Drena Harris, de Indiana, experimentó la efímera emoción de ganar la lotería, pero su premio se desvaneció rápidamente debido a una publicación en Facebook. La emoción de ganar la llevó a compartir la noticia en las redes sociales, una acción que desencadenó una serie de eventos lamentables.

Un usuario encontró la imagen en la plataforma y la utilizó para llevar a cabo una estafa. Convenció a un empleado de una tienda autorizada para entregar el premio para que este le entregara los US$500 asociado al billete ganador de Harris. Si bien este suceso ocurrió a finales de 2023, todavía es recordado especialmente por quienes gustan de jugar estos juegos de azar.

En el mundo de la Lotería Hoosier, en Indiana, los minoristas están autorizados a pagar premios de hasta US$600 como máximo. Sin embargo, cuando acudió a la comisión de lotería en busca de recuperar sus ganancias, se dio cuenta de que esto no sería posible.

La comisión se negó a devolver el dinero, argumentando que no podían pagar el mismo premio dos veces. La situación escaló hasta un tribunal, en busca de poder cobrar su premio, según consignó The U.S. Sun.

El caso se complicó cuando la tienda donde Harris compró el boleto cerró sus puertas. La falta de acceso a pruebas y evidencias, como imágenes de seguridad y testimonios de trabajadores, hizo casi imposible respaldar su reclamación.

Chuck Taylor, director de asuntos legales de la lotería y cumplimiento, expresó la difícil posición de la comisión: "Por lo general, si ella hubiera actuado rápidamente y hubiera llegado poco después, posiblemente podríamos haber obtenido pruebas". La resolución del caso se vio impactada por la falta de pruebas tangibles, y los comisionados de la lotería votaron en contra del reclamo de Harris.