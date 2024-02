Ganó el premio mayor de Powerball, pero se lo negaron por error en la web de la lotería

Un hombre asegura haber ganado US$340’000.000 en la lotería Powerball, sin embargo, la institución rechaza su reclamo y culpa a la compañía que opera su sitio de Internet de haber cometido un error. Ahora el supuesto ganador está demandando a la organización y a la lotería de DC.

John Cheeks creyó haber ganado el premio mayor de Powerball correspondiente al sorteo del 7 de enero de 2023. El hombre compró su boleto el día anterior y se perdió la transmisión en vivo del sorteo, sin embargo, el 8 de enero revisó los resultados en el sitio web de la Lotería de DC, en donde descubrió que su boleto era ganador del premio mayor, equivalente a US$340’000.000.

Emocionado al descubrir que había ganado el Powerball, le llamó a un amigo, quien le recomendó tomar una captura de pantalla y guardar el boleto en un lugar seguro. John Cheeks siguió su consejo y se fue a dormir. Por tres días seguidos, los números elegidos por el jugador estuvieron publicados en el sitio web de la lotería como si fueran los ganadores. Sin embargo, se trataba de un error.

Facebook Twitter Linkedin

En noviembre de 2023, John Creeks presentó una demanda contra Powerball, ante la corte superior del Distrito de Columbia. Foto: trellis.law

Pensó que había ganado el premio mayor de Powerball y demandó a la lotería de D.C.



Cuando John Cheeks trató de cobrar su premio de Powerball en una agencia de la Lotería de D.C., descubrió que ninguno de los números de su boleto coincidían con aquellos que salieron sorteados en el juego en vivo. Ante esto, el jugador se presentó en el Centro de Premios de la Oficina de Loterías y Apuestas de D.C., en donde le reafirmaron que no era ganador, según contó en entrevista con NBC 4.

Ante lo sucedido, John Cheeks presentó una demanda contra Powerball y la Lotería de D.C., institución que eventualmente le informó que se trataba de un error por parte de Taoti Enterprises, empresa contratada para administrar el sitio web en donde el supuesto ganador revisó el resultado del sorteo.

“Han dicho que uno de sus contratistas cometió un error. Todavía no he visto las pruebas que lo demuestren”, dijo John Cheeks, quien considera que aunque no acertó a los números que salieron ganadores en el sorteo en vivo, debería recibir algún tipo de compensación por la publicación errónea en el sitio de la lotería.



“Incluso si se cometió un error, la pregunta es: ¿Qué van a hacer al respecto?”, indicó el demandante en la querella presentada en noviembre pasado ante una corte del Distrito de Columbia. Al día de hoy no se tienen más actualizaciones de la querella.