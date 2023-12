Ganaron la lotería de Estados Unidos, pero reclamar el premio fue una pesadilla

Cuando una pareja de Illinois descubrió que había ganado la lotería, sintió que sus problemas financieros estaban resueltos. Las semanas fueron pasando y el premio de más de US$450.000 no llegaba a sus cuentas. Ellos lo necesitaban para cubrir las facturas médicas de su nuera, quien es paciente de cáncer, sin embargo, las autoridades de la lotería no les daban respuesta… Así que tuvieron que tomar una fuerte decisión para reclamar sus ganancias. “Es casi como luchar contra el Ayuntamiento”, dijo la mujer.

Jim y Kim sintieron gran alivio al descubrir que habían ganado un premio de cientos de miles de dólares en la Lotería de Illinois. "De repente vi 'has ganado US$450.000'. No me lo podía creer", contó Jim a NBC 5 Responds. "Cayó de rodillas y empezó a llorar. Y yo no tenía ningún control. Empecé a caminar en círculos. Pensé 'esto no puede ser real'", compartió su esposa.

Tras llenar el reclamo correspondiente para reclamar su premio, las autoridades de los juegos les dijeron que el depósito se vería reflejado en su cuenta en un periodo de casi mes y medio. Sin embargo, esto no pasó. “En el papeleo decía: 'lo recibirá en cuatro o seis semanas'. Así que lo tengo marcado en el calendario… Pues pasó el tiempo y no pasó nada”, contó Jim.

Conforme el tiempo seguía corriendo, la pareja comenzaba a angustiarse y a preguntarse si realmente iban a poder cobrar ese dinero. "Ni siquiera parecía que hubiéramos ganado, porque pasaban las semanas y nos preguntábamos: '¿Le tocará a otra persona? ¿Tendrán los datos de la cuenta bancaria correcta?'", compartió Jim y agregó: "es como '¿para qué voy a jugar si no pagan?'".

La llamada que lo resolvió todo sobre la lotería de Estados Unidos

Para Jim y Kim este dinero representaba la forma de ayudar a su hijo a cubrir los gastos médicos de su esposa, quien es paciente de cáncer cerebral. “Ha sido muy duro porque mi hijo tiene dificultades para pagar sus medicamentos, pagar sus tratamientos”, narró Jim, a quien la nula respuesta por parte de la lotería le estaba afectando. “¿Adónde vas? Es casi como si estuvieras luchando... contra el Ayuntamiento”, reflexionó Kim, quien decidió atraer la atención de los medios sobre su caso.

Jim y Kim contaron su historia a NBC 5 Responds. Foto: nbcchicago.com

La pareja recurrió a NBC 5 Responds, una plataforma de noticias que atiende quejas del consumidor con el objetivo de encontrar respuestas y, si es posible, soluciones. Luego de que el programa se puso en contacto con la Lotería de Illinois, Jim recibió la llamada que lo resolvió todo.

“Me llamó la responsable de reclamaciones presupuestarias de la Lotería de Illinois. Me dijo: 'Quiero pedirte disculpas por la forma en que te trató mi personal, debería tener el dinero en su cuenta bancaria al día siguiente'”, contó Jim, quien reveló que así fue: al día siguiente recibió los US$450.000 de su premio.

“Aunque se hace todo lo posible para procesar las reclamaciones lo más rápido posible, hay varios factores que pueden causar un retraso, incluyendo la cumplimentación del formulario de reclamación, el volumen de reclamaciones de premios que se están procesando, la presentación de todos los documentos requeridos y la calidad de las imágenes de los billetes cargados”, dijo la Lotería en un comunicado.