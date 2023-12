Ganador de la lotería de Florida no recogió el premio y esto sucederá con sus millones

Un boleto de lotería de Florida que podría haber cambiado la vida de su poseedor por completo, valorado en US$44’000.000, expiró sin ser reclamado. El boleto, ganador del sorteo del 14 de junio, no fue reclamado antes de la fecha límite, lo que desató una serie de eventos predeterminados por la legislación estatal de Florida en estos casos.

El boleto Quick Pick ganador se compró en Sunoco Express, ubicado en 2655 North Orange Blossom Trail en Kissimmee. Los números ganadores de Florida Lotto del sorteo fueron: 09, 13, 15, 46, 51, 52, y la fecha límite para reclamar el premio era el 11 de diciembre.

La ley estipula que el 80 por ciento del premio no reclamado se destinará al Fondo Fiduciario para la Mejora Educativa, una medida orientada a contribuir al sistema educativo del estado. El restante 20 por ciento, por su parte, se utilizará para financiar futuras promociones y premios de la lotería.

El boleto de lotería ganador fue vendido el 14 de junio en la ciudad de Kissimmee Foto: Florida Lotto

Los plazos para el reclamo de boletos ganadores de la lotería en Florida

Los boletos de lotería de sorteos en Florida tienen un plazo de 180 días para ser reclamados a partir de la fecha del sorteo, mientras que los boletos "scratch-off" y "Fast Play" cuentan con un plazo más breve de 60 días a partir de la fecha oficial de finalización del juego.

Para aquellos que participan en juegos de lotería: es fundamental revisar los boletos con regularidad para asegurarse de que no hayan expirado, especialmente considerando las diversas fechas límite según el tipo de boleto. Los premios no reclamados de la lotería en Florida no se pierden en el vacío; en cambio, se canalizan hacia el mejoramiento de la educación y se reservan para impulsar futuras promociones, buscando beneficiar tanto a la comunidad educativa como a los jugadores futuros de la lotería.