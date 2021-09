EE. UU.: FBI descubre cuerpo que se cree es de la joven Gabby Petito

La Policía descubrió un cadáver en el estado de Wyoming (EE. UU.) que coincide con la descripción de Gabrielle "Gabby" Petito, la joven de 22 años desaparecida durante un viaje en furgoneta por el país junto a su novio, quien regresó solo a su casa en Port North (Florida) y de quien no se tiene noticias desde hace días.



La oficina de FBI en Denver informó que el cuerpo fue hallado el domingo en una zona de campamentos del Parque Nacional Grand Teton y que aunque los forenses no concluirán al 100 % sus labores de identificación hasta el martes, la familia de la joven ya fue notificada el domingo.



"Este es un momento increíblemente difícil para la familia, y nuestros pensamientos están con ellos mientras lloran la pérdida de su hija", manifestó la agencia federal en un comunicado.



Tras el anuncio, Joseph Petito, el padre de la joven, publicó en redes sociales una imagen de su hija, junto al mensaje "dejó su huella en el mundo". Agentes del FBI, junto a la Policía local y el Servicio de Parques Nacionales, buscaron durante el fin de semana en el área pistas de la joven, de la que no se han informado las posibles causas del deceso y cómo fue descubierto.



Los padres de Petito notificaron la desaparición de la joven el pasado 11 de septiembre, tras diez días de no tener noticias de ella y luego de que su novio, Brian Laundrie, de 23 años, volviera solo a la vivienda de sus padres en Florida el 1 de septiembre en la furgoneta a bordo de la cual los jóvenes emprendieron un viaje por reservas y parques nacionales de EE. UU.



La pareja, que residía en la vivienda de los padres de él, en Port North, en el oeste de Florida, inició en julio una viaje sobre el que iban comentando en redes sociales, hasta que las publicaciones se detuvieron abruptamente.



El joven y su familia se negaron a colaborar con las autoridades en las pesquisas para hallar a Petito y todas las comunicaciones se dieron a través de su abogado, Steve Bertolino.



El pasado viernes, la familia de Laundrie, considerado "persona de interés" en el caso de la desaparición de su novia, citó a la Policía local en su domicilio para dar a conocer que no tenían noticias del joven de 23 años desde el día martes.



Más de 50 agentes policiales emprendieron el fin de semana una búsqueda en la "vasta" reserva Carlton, en el oeste de Florida, de más de 24.000 acres (9.712 hectáreas) de extensión y con más de 100 millas (160 km.) de senderos, sin hallar noticias del joven.



La Policía de Port North informó este lunes a medios locales que no planean retomar hoy la búsqueda en esa reserva, donde la familia cree que Laundrie se dirigió a comienzos de esta semana.



Medios locales de Florida señalan hoy que las autoridades van a ampliar la búsqueda hasta el parque natural Myakkahatchee Creek Environmental, y no descartan que el joven se halla infligido daño a si mismo.



Hoy la Policía rodeó la casa familiar con una conta amarilla como las que protegen el lugar de un crimen, sin explicar las razones. En medio de la búsqueda de Petito, la semana pasada la Policía de Moab, en Utah, difundió un video grabado por la cámara corporal de un agente que el pasado 12 de agosto detuvo a los jóvenes por una infracción cerca de la entrada al Parque Nacional Arches.



Las imágenes muestran a una emocionada Petito, quien explicó que la pareja había tenido una pequeña pelea y agregó que ella sufre de conducta obsesiva-compulsiva. Las autoridades determinaron que la joven fue la agresora, no obstante Laundrie dijo que no iba a presentar cargos contra su novia.



EFE

